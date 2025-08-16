Творог и пищеварение: в каких случаях полезный продукт превращается в источник проблем

Сочетание творога с мясом замедляет пищеварение — диетолог

Творог — это полезный продукт, который часто включают в рацион при похудении благодаря его низкому содержанию калорий и высокой питательной ценности. Он надолго утоляет голод и дает организму необходимые витамины и минералы. Однако важно помнить, что творог не следует сочетать с некоторыми продуктами, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Ошибки при употреблении творога

Добавление сахара. Многие люди привыкли подслащивать творог сахаром, но этого лучше избегать. В самом твороге уже содержится молочный сахар (лактоза), и добавление еще одного подсластителя только увеличивает нагрузку на поджелудочную железу. Это может повысить риск развития диабета. Сочетание с белками животного происхождения. Творог не следует сочетать с мясом или рыбой. Такое сочетание может вызвать проблемы с пищеварением, так как они замедляют переваривание пищи и могут привести к неприятным симптомам, таким как гниение, раздражение, брожение и метеоризм.

Правильное употребление творога

Диетолог Марият Мухина подчеркивает важность правильного сочетания продуктов. Чтобы творог приносил максимум пользы, его лучше употреблять отдельно или с овощами, медом или ягодами. Это поможет избежать перегрузки организма и сохранить все его полезные свойства.

