Экзотические блюда: где проходит невидимая грань между наслаждением и опасностью

Гастроэнтеролог: карпаччо и сырые морепродукты могут вызвать отравление

Отравление пищей может случиться от почти любого продукта, который неправильно хранился или не прошел должную обработку. Однако есть блюда, которые из-за своих особенностей более подвержены риску. Об этом рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Продукты, вызывающие отравление

Устрицы - эти моллюски особенно чувствительны к условиям хранения и транспортировки. Нарушение этих условий может привести к развитию опасных бактерий, которые вызывают пищевые отравления. Стейки из плавника акулы и сашими из рыбы фугу - эти блюда представляют опасность из-за возможных токсинов. Например, рыба фугу содержит яды, которые могут быть смертельными при неправильной обработке. Белоусов советует есть такие блюда только в местах, где рыба была выловлена, так как это снижает риски. Карпаччо - сырое мясо, такое как вырезки из говяжьего филе, также может быть опасным, так как в нем могут присутствовать болезнетворные бактерии. Если мясо не было должным образом обработано, оно становится благоприятной средой для роста микробов.

Основным фактором предотвращения отравлений является соблюдение правил хранения, транспортировки и приготовления продуктов. Очень важно следить за сроками годности и условиями, в которых хранятся такие продукты, как морепродукты и сырое мясо.

Уточнения

