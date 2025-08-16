Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смешивание АИ-92 и АИ-95 даёт топливо со средним октановым числом
Российский экспорт переходит на рубли: взлёт до 55% — Центробанк
Уникальный случай: метеорит попал в женщину — история Энн Ходжес
Фахверковые дома XV века и замок Хоэнклинген можно увидеть в городе Штайн-ам-Райне
Медовый оттенок сделает любой интерьер уютным за один вечер
В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi
Картофель и лук любят темноту: 6 ошибок хранения продуктов с фермерского рынка
Бокс улучшает координацию, выносливость и снижает уровень стресса
Садальский заявил, что дела в театре Надежды Бабкиной идут плохо

Не только алкоголь: неожиданные напитки, которые вредят при варикозном расширении вен

Зелёный чай улучшает кровообращение и укрепляет сосуды — Гинзбург
Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург отметил, что правильное питание играет важную роль при варикозном расширении вен, и особое внимание следует уделить выбору напитков. Некоторые из них могут усугубить состояние здоровья.

Газировка
Газировка

Вредные напитки при варикозе

  • Алкоголь - самый очевидный и вредный напиток при варикозе. Спиртные напитки способствуют застою жидкости в нижних конечностях, что усугубляет проблему варикоза.

  • Рассолы - такие напитки также усиливают задержку жидкости в организме, что неблагоприятно сказывается на состоянии вен.

  • Газированные напитки с сахаром - они сгущают кровь и способствуют усилению проявлений варикозной болезни.

Полезные напитки при варикозе

  • Зеленый чай - богат антиоксидантами, помогает улучшить кровообращение и способствует укреплению сосудов.

  • Травяные чаи - такие напитки, как чай из ромашки или мяты, могут оказывать расслабляющее и успокаивающее действие, а также поддерживать здоровье сосудов.

Важно помнить, что при варикозе стоит следить не только за рационом питания, но и за качеством употребляемых напитков, чтобы избежать ухудшения состояния.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
