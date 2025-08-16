Не только алкоголь: неожиданные напитки, которые вредят при варикозном расширении вен

Диетолог Михаил Гинзбург отметил, что правильное питание играет важную роль при варикозном расширении вен, и особое внимание следует уделить выбору напитков. Некоторые из них могут усугубить состояние здоровья.
Алкоголь - самый очевидный и вредный напиток при варикозе. Спиртные напитки способствуют застою жидкости в нижних конечностях, что усугубляет проблему варикоза.
Рассолы - такие напитки также усиливают задержку жидкости в организме, что неблагоприятно сказывается на состоянии вен.
Газированные напитки с сахаром - они сгущают кровь и способствуют усилению проявлений варикозной болезни.
Зеленый чай - богат антиоксидантами, помогает улучшить кровообращение и способствует укреплению сосудов.
Травяные чаи - такие напитки, как чай из ромашки или мяты, могут оказывать расслабляющее и успокаивающее действие, а также поддерживать здоровье сосудов.
Важно помнить, что при варикозе стоит следить не только за рационом питания, но и за качеством употребляемых напитков, чтобы избежать ухудшения состояния.
