Не только алкоголь: неожиданные напитки, которые вредят при варикозном расширении вен

Зелёный чай улучшает кровообращение и укрепляет сосуды — Гинзбург

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург отметил, что правильное питание играет важную роль при варикозном расширении вен, и особое внимание следует уделить выбору напитков. Некоторые из них могут усугубить состояние здоровья.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газировка

Вредные напитки при варикозе

Алкоголь - самый очевидный и вредный напиток при варикозе. Спиртные напитки способствуют застою жидкости в нижних конечностях, что усугубляет проблему варикоза.

Рассолы - такие напитки также усиливают задержку жидкости в организме, что неблагоприятно сказывается на состоянии вен.

Газированные напитки с сахаром - они сгущают кровь и способствуют усилению проявлений варикозной болезни.

Полезные напитки при варикозе

Зеленый чай - богат антиоксидантами, помогает улучшить кровообращение и способствует укреплению сосудов.

Травяные чаи - такие напитки, как чай из ромашки или мяты, могут оказывать расслабляющее и успокаивающее действие, а также поддерживать здоровье сосудов.

Важно помнить, что при варикозе стоит следить не только за рационом питания, но и за качеством употребляемых напитков, чтобы избежать ухудшения состояния.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

