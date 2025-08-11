Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда жилья вместо отеля помогает сэкономить и получить больше комфорта
Натуральная древесина в интерьере усиливает ощущение домашнего комфорта
Фанатки рэпера Akon подрались за его полотенце после концерта в Сочи
Семье утонувшего в Болгарии режиссёра Юрия Бутусова собирают деньги на похороны
Топ-4 вида кос, которые выглядят дорого и стильно
Механики: после 100 000 км нужно заменить ремни, свечи и жидкости
Японская интервальная ходьба снижает давление и улучшает работу сердца — исследование
Содовое тесто используется для сладкой и пикантной выпечки за 20 минут
В Британии родились дети без генетических дефектов благодаря донору митохондрий

Мягкий диван — жёсткие последствия: когда отдых превращается в удар по сердцу

Кардиолог Кондрахин назвал допустимое время отдыха на диване в выходные
1:01
Здоровье

Любите провести выходные, растянувшись на диване? Кардиолог Андрей Кондрахин предупреждает: делать это стоит в меру, иначе отдых может обернуться проблемами.

Ленивый человек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ленивый человек

Лимит на ленивые выходные

По словам специалиста, тем, кто всю рабочую неделю проводит сидя, полезно больше двигаться в свободное время.

"Можно провести лежа на диване 1,5 часа в день — в субботу и воскресенье после обеда. Но остальное время человек должен двигаться, быть бодрым и веселым. На диване целыми днями могут лежать только коты. И стоит помнить, что самое качественное восстановление происходит через движение", — отметил врач.

Даже физически работающим нужна активность

Кондрахин добавил, что и людям с физически тяжёлой работой не стоит полностью "прилипать" к дивану в выходные. Им можно полежать чуть дольше остальных, но всё же умеренность и движение остаются ключевыми для хорошего самочувствия, сообщает aif.ru.

Уточнения

Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία - "сердце" и λόγος - "учение, наука") — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
День Изнесения Честного Креста Господня. О духовной составляющей праздника рассказывает отец Андрей (Сапунов)
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3
Молодой талант Эстеван из Челси получил 8 баллов за игру против Милана
Пожелтение листьев огурцов связано с нарушением полива, питанием и болезнями
Пресняков в Испании, жена в Москве: что происходит с личной жизнью артиста?
Надаль стал отцом во второй раз: семейное счастье и неожиданные признания о жене
Bloomberg: политика Трампа снижает роль доллара в мире
Трава и корни помогли обезьяне сделаться человеком
Куриный салат сочетается с тостами, картофелем и свежими овощами
Лариса Долина пытается обрести вторую волну популярности с помощью рэпа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.