Мягкий диван — жёсткие последствия: когда отдых превращается в удар по сердцу

Любите провести выходные, растянувшись на диване? Кардиолог Андрей Кондрахин предупреждает: делать это стоит в меру, иначе отдых может обернуться проблемами.
По словам специалиста, тем, кто всю рабочую неделю проводит сидя, полезно больше двигаться в свободное время.
"Можно провести лежа на диване 1,5 часа в день — в субботу и воскресенье после обеда. Но остальное время человек должен двигаться, быть бодрым и веселым. На диване целыми днями могут лежать только коты. И стоит помнить, что самое качественное восстановление происходит через движение", — отметил врач.
Кондрахин добавил, что и людям с физически тяжёлой работой не стоит полностью "прилипать" к дивану в выходные. Им можно полежать чуть дольше остальных, но всё же умеренность и движение остаются ключевыми для хорошего самочувствия, сообщает aif.ru.
Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία - "сердце" и λόγος - "учение, наука") — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.
