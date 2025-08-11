Мягкий диван — жёсткие последствия: когда отдых превращается в удар по сердцу

Кардиолог Кондрахин назвал допустимое время отдыха на диване в выходные

Здоровье

Любите провести выходные, растянувшись на диване? Кардиолог Андрей Кондрахин предупреждает: делать это стоит в меру, иначе отдых может обернуться проблемами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ленивый человек

Лимит на ленивые выходные

По словам специалиста, тем, кто всю рабочую неделю проводит сидя, полезно больше двигаться в свободное время.

"Можно провести лежа на диване 1,5 часа в день — в субботу и воскресенье после обеда. Но остальное время человек должен двигаться, быть бодрым и веселым. На диване целыми днями могут лежать только коты. И стоит помнить, что самое качественное восстановление происходит через движение", — отметил врач.

Даже физически работающим нужна активность

Кондрахин добавил, что и людям с физически тяжёлой работой не стоит полностью "прилипать" к дивану в выходные. Им можно полежать чуть дольше остальных, но всё же умеренность и движение остаются ключевыми для хорошего самочувствия, сообщает aif.ru.

Уточнения

Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία - "сердце" и λόγος - "учение, наука") — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и профилактики.

