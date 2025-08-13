Эти привычки крадут молодость годами — проверьте, нет ли их в вашей жизни

Дерматологи объяснили, какие привычки ускоряют старение кожи

Молодость и красота — не только про генетику или дорогие процедуры. Поддерживать их можно годами, если ввести в жизнь несколько полезных привычек и отказаться от того, что незаметно старит.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Литературное тело

Первые враги молодости

Алкоголь и табак — главные разрушители здоровья кожи. Они ускоряют старение, ухудшают кровообращение и снижают упругость. Избавление от этих привычек — первый и важнейший шаг к свежему и ухоженному виду.

Не менее коварен и сахар. Избыточное его употребление провоцирует воспаления, появление морщин и высыпания.

Питание, которое работает лучше кремов

Антиоксиданты и витамины в растительной пище — настоящие защитники молодости. Косметика часто включает эти вещества в состав, но с едой они усваиваются лучше.

Старайтесь регулярно включать в рацион:

авокадо и гранат

шпинат, свежий базилик, кинзу, петрушку

ягоды, бананы, орехи

капусту, сельдерей и другие свежие овощи

Через несколько недель кожа заметно преобразится — появится здоровый цвет и естественное сияние.

Отдых как источник красоты

Не у всех есть возможность часто ездить на море или в спа, но полноценный сон доступен каждому. Ложитесь спать до 23:00 — это отличный вклад в здоровье кожи.

Активный отдых тоже важен: час прогулки на свежем воздухе, йога или простая зарядка помогут сохранить тонус и улучшить самочувствие.

Косметика с умом

Качественные уходовые средства могут стать надёжным союзником в борьбе за молодость. Выбирайте продукцию с высокой концентрацией натуральных компонентов — они помогают коже дольше оставаться упругой и свежей.

