Шоколад как лекарство для настроения: почему важно выбрать правильную плитку

Frontiers in Psychology: реакция на шоколад зависит от вкусовых привычек и ассоциаций

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбор плитки шоколада — это не только о вкусе. Разные виды сладкого лакомства влияют на эмоции по-разному, а эффект может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) три вида шоколада

Горький шоколад: польза и спокойствие

Исследования, включая работу Journal of Psychopharmacology (2013), показывают: флаванолы какао улучшают мозговой кровоток, стимулируют выработку эндорфинов и положительно влияют на когнитивные функции.

Особенно полезен шоколад с содержанием какао от 70% - он содержит максимум флаванолов. Умеренная порция (20-30 г) способна подарить чувство спокойствия и долгосрочную поддержку настроения, что подтверждается обзорами исследований о полифенолах.

Молочный шоколад: нежность и быстрый подъём

В нём меньше флаванолов из-за добавления молока и сахара, но он остаётся фаворитом многих. Исследование в Nutrients (2020) связывает его эффект с активацией центров удовольствия благодаря сахару, жиру и мягкому вкусу.

Работа Appetite (2018) подтверждает: сенсорные качества молочного шоколада обеспечивают мгновенное удовольствие — хотя оно менее устойчивое, чем от горького.

Белый шоколад: энергия без какао

Белый шоколад не содержит какао-массы и флаванолов, но богат маслом какао и сахаром. Его влияние на настроение — это, по сути, быстрый прилив энергии, вызванный высоким содержанием сахара.

Метаанализ в Neuroscience & Biobehavioral Reviews (2019) подчёркивает: за подъёмом настроения от сахара нередко следует спад. Для более стабильного эффекта Journal of Affective Disorders (2021) рекомендует горький шоколад.

Индивидуальные различия и биохимия удовольствия

Реакция на шоколад — очень личная. Работа Frontiers in Psychology (2021) отмечает, что вкусовые привычки и ассоциации сильно влияют на восприятие.

Физиологически горький шоколад действует через биохимию мозга, а молочный и белый — больше через сенсорное наслаждение, как объясняет Journal of Nutritional Biochemistry (2022).

Как выбрать "свой" шоколад

Для долгого и глубокого эффекта — горький

Для мягкого вкуса и быстрых эмоций — молочный

Для мгновенного десертного удовольствия — белый

Во всех случаях важна умеренность: избыток сахара и жира может свести пользу на нет. ВОЗ советует ограничивать потребление добавленного сахара, поэтому разумная порция — лучший выбор.

Оптимальная стратегия: небольшая плитка горького для пользы и редкие "визиты" к молочному или белому для чистого наслаждения. Шоколад, который приносит радость именно вам, и будет самым полезным для настроения.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

