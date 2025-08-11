Завтрак, который тайно подталкивает к сладкому: многие даже не догадываются

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Исследования: состав завтрака влияет на уровень сахара и тягу к сладкому
1:51
Здоровье

Кажется, что желание сладкого — это неуправляемая сила, которая рушит все планы на здоровое питание. Но корень проблемы часто прячется там, где мы меньше всего его ищем — в завтраке.

ребенок и сладкое
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок и сладкое

Почему утро решает всё

Типичный завтрак — сладкая каша, булочка, йогурт с сиропом — вызывает резкий скачок глюкозы. В ответ организм выбрасывает инсулин, чтобы понизить уровень сахара в крови.
И вот уже через пару часов сахар падает ниже нормы, а в голове звучит одна мысль: "Хочу что-то сладкое!"

Порочный круг быстрых углеводов

Съели сладкое — получили всплеск энергии, который быстро сменился упадком сил. Этот цикл может повторяться весь день, управляя перекусами и подталкивая к выбору далеко не самых полезных продуктов.

Как разорвать зависимость

Решение — изменить состав завтрака. Основу должны составлять:

  • Белки: яйца, творог, несладкий греческий йогурт

  • Полезные жиры: авокадо, орехи

  • Сложные углеводы: цельнозерновой хлеб, овощи

Белки и жиры обеспечивают длительное насыщение, а клетчатка из сложных углеводов замедляет усвоение сахара.

Результат, который чувствуется быстро

Такой завтрак предотвращает резкие скачки глюкозы и поддерживает стабильный уровень энергии до обеда. Постепенно организм перестаёт требовать быстрые "сахарные костыли", а вкусовые рецепторы адаптируются к более естественной сладости продуктов.

Маленькое утро — большие перемены

Выбор правильного завтрака — это простой утренний ритуал, который меняет пищевое поведение в долгосрочной перспективе. Достаточно лишь один раз осознанно собрать тарелку — и тяга к сладкому начнёт отступать.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
