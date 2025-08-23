Неожиданный лидер по вредности среди привычных завтраков

Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья

Популярный утренний выбор, который многие считают безобидным, на самом деле способен подорвать энергию уже в первые часы дня.

Почему привычный завтрак может вредить

Яичница с беконом, несмотря на высокое содержание насыщенных жиров и калорий, обеспечивает длительное чувство сытости за счёт белка и жиров, помогая дотянуть до обеда без перекусов.

Сладкие хлопья с молоком также не возглавили рейтинг вредных завтраков, хотя и содержат много быстрых углеводов, вызывающих резкие скачки и падения уровня глюкозы.

Лидер вредности

По словам авторов материала, самой неудачной комбинацией признаны свежий круассан и пакетированный сок. Такое сочетание объединяет худшие черты других завтраков: оно не даёт ни длительной сытости, ни стабильной энергии.

Почему это плохо

В этой паре сочетаются быстрые углеводы из рафинированной муки и концентрированного фруктового сахара. Отсутствие клетчатки, полезных жиров и достаточного количества белка приводит к резким скачкам сахара в крови, за которыми следует упадок сил и желание снова съесть что-нибудь сладкое. Уже через час появляется усталость и раздражительность, формируя замкнутый круг перекусов.

Как завтракать с пользой

Авторы советуют строить утренний рацион на трёх элементах: качественном белке, полезных жирах и сложных углеводах. Такой подход поможет сохранить энергию и хорошее самочувствие на весь день.

Уточнения

Круасса́н - небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.

