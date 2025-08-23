Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Неожиданный лидер по вредности среди привычных завтраков

Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья
Здоровье

Популярный утренний выбор, который многие считают безобидным, на самом деле способен подорвать энергию уже в первые часы дня.

Омлет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Почему привычный завтрак может вредить

Яичница с беконом, несмотря на высокое содержание насыщенных жиров и калорий, обеспечивает длительное чувство сытости за счёт белка и жиров, помогая дотянуть до обеда без перекусов.

Сладкие хлопья с молоком также не возглавили рейтинг вредных завтраков, хотя и содержат много быстрых углеводов, вызывающих резкие скачки и падения уровня глюкозы.

Лидер вредности

По словам авторов материала, самой неудачной комбинацией признаны свежий круассан и пакетированный сок. Такое сочетание объединяет худшие черты других завтраков: оно не даёт ни длительной сытости, ни стабильной энергии.

Почему это плохо

В этой паре сочетаются быстрые углеводы из рафинированной муки и концентрированного фруктового сахара. Отсутствие клетчатки, полезных жиров и достаточного количества белка приводит к резким скачкам сахара в крови, за которыми следует упадок сил и желание снова съесть что-нибудь сладкое. Уже через час появляется усталость и раздражительность, формируя замкнутый круг перекусов.

Как завтракать с пользой

Авторы советуют строить утренний рацион на трёх элементах: качественном белке, полезных жирах и сложных углеводах. Такой подход поможет сохранить энергию и хорошее самочувствие на весь день.

Уточнения

Круасса́н - небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
