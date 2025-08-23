Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Агрономы советуют подложить доску под тыкву, чтобы защитить её от гнили и слизней
Дизайнеры из 10 стран представят свои коллекции на Московской неделе моды
Инженеры напоминают: тосол и антифриз различаются составом и не всегда совместимы
Эдвард Бергер снимет Всадников с Брэдом Питтом в главной роли
Дерматологи назвали главные привычки для сохранения молодости кожи после 40 лет
Перкарбонат натрия спасает одежду: стираешь меньше, экономишь больше
Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино
Гусев предложил закрепить тринадцатую зарплату для работников со стажем
Названы основные площадки пятой Московской недели моды

Утренний ритуал даёт энергию — и тут же становится топливом для стресса

Эндокринолог Янг: кофе с молоком повышает кортизол и ускоряет старение кожи
Здоровье

По словам эндокринолога Янг, утренний кофе с молоком и сахаром может наносить женскому организму более ощутимый вред, чем алкоголь или энергетические напитки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чем опасен утренний кофе с молоком

Янг поясняет, что кофеин повышает уровень кортизола — гормона стресса. Сахар и сиропы вызывают резкие скачки инсулина, а молочные продукты стимулируют выработку инсулиноподобного фактора роста, что способно провоцировать воспаления, акне и ускоренное старение кожи.

Что говорят исследования

Учёные из США провели серию экспериментов на дрозофилах и обнаружили, что чашка кофе, выпитая вечером, не только повышает бодрость, но и усиливает импульсивность. Исследователи подчёркивают, что реакция на кофеин зависит не только от гормонального фона, но и от генетических и физиологических особенностей.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
