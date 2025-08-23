Утренний ритуал даёт энергию — и тут же становится топливом для стресса

Эндокринолог Янг: кофе с молоком повышает кортизол и ускоряет старение кожи

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам эндокринолога Янг, утренний кофе с молоком и сахаром может наносить женскому организму более ощутимый вред, чем алкоголь или энергетические напитки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Интеллектуальное лето

Чем опасен утренний кофе с молоком

Янг поясняет, что кофеин повышает уровень кортизола — гормона стресса. Сахар и сиропы вызывают резкие скачки инсулина, а молочные продукты стимулируют выработку инсулиноподобного фактора роста, что способно провоцировать воспаления, акне и ускоренное старение кожи.

Что говорят исследования

Учёные из США провели серию экспериментов на дрозофилах и обнаружили, что чашка кофе, выпитая вечером, не только повышает бодрость, но и усиливает импульсивность. Исследователи подчёркивают, что реакция на кофеин зависит не только от гормонального фона, но и от генетических и физиологических особенностей.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

