Лень и поздние ужины превращают отпуск в ловушку для талии: но вернуть форму гораздо проще, чем кажется

По словам Анастасии Юрковой, выпирающий живот после отдыха — это временное явление. Оно связано с малоподвижным образом жизни в отпуске и изменениями в питании: употреблением экзотических блюд, пропуском завтраков и поздними ужинами.
Обычно обмен веществ возвращается в норму примерно за 10 дней после возвращения домой.
Юркова рекомендует ускорить этот процесс с помощью разгрузочных дней. В это время стоит исключить алкоголь, сладости, жирные блюда и бобовые. Полезно добавить в рацион кисломолочные продукты с пребиотиками — они помогут наладить работу пищеварительной системы.
Тренер подчёркивает, что за 10 дней набрать много лишнего веса практически невозможно, даже при переедании. Достаточно создать небольшой дефицит калорий, вернуться к привычному режиму питания и добавить регулярные тренировки, чтобы быстро вернуть форму.
