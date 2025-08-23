Лень и поздние ужины превращают отпуск в ловушку для талии: но вернуть форму гораздо проще, чем кажется

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Здоровье

По словам Анастасии Юрковой, выпирающий живот после отдыха — это временное явление. Оно связано с малоподвижным образом жизни в отпуске и изменениями в питании: употреблением экзотических блюд, пропуском завтраков и поздними ужинами.

Сантиметровая лента
Фото: https://i.pinimg.com/736x/2c/0d/79/2c0d79a409bf510e860adfce1c8396ba.jpg
Сантиметровая лента

Почему появляется живот после отпуска

Обычно обмен веществ возвращается в норму примерно за 10 дней после возвращения домой.

Как ускорить восстановление

Юркова рекомендует ускорить этот процесс с помощью разгрузочных дней. В это время стоит исключить алкоголь, сладости, жирные блюда и бобовые. Полезно добавить в рацион кисломолочные продукты с пребиотиками — они помогут наладить работу пищеварительной системы.

Без строгих ограничений

Тренер подчёркивает, что за 10 дней набрать много лишнего веса практически невозможно, даже при переедании. Достаточно создать небольшой дефицит калорий, вернуться к привычному режиму питания и добавить регулярные тренировки, чтобы быстро вернуть форму.

Уточнения

Кало́рия - внесистемная единица количества теплоты.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
