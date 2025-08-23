Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт посоветовал Наталье Подольской строить карьеру отдельно от Владимира Преснякова
Собаку рекомендуют отучать от сна на кровати с помощью поводка
Новый альбом Джастина Бибера Swag чуть не разрушил его брак с Хейли: что произошло
Как безопасно вернуться к тренировкам после долгого перерыва — советы врачей
Роскачество напомнило о штрафах за неправильное обустройство скважин на даче
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Экспедиция Шахмардана Амирова исследовала архитектуру шумерского поселения в Ираке
Жёсткая вода вызывает налёт в трубах и ускоряет износ нагревателей
Новый метод поиска пятой силы природы: физики изучают аномалии в атомных спектрах

Давление снижается без таблеток: простой ритуал спасает сосуды в менопаузе

Регулярные вставания снижают нагрузку на сосуды у женщин после менопаузы — учёные США
1:12
Здоровье

Американские учёные установили, что частые вставания с места в течение дня могут улучшать работу сердечно-сосудистой системы у женщин после менопаузы.

На приёме у врача
Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
На приёме у врача

Простая привычка для здоровья сердца

По данным исследователей, в эксперименте участвовали женщины с избыточным весом. Их разделили на три группы: одна получала только общие рекомендации по сохранению здоровья, вторая старалась меньше сидеть, а третья делала упор именно на регулярные вставания.

Результаты эксперимента

Именно в третьей группе эффект оказался наиболее заметным: за три месяца участницы стали вставать в среднем на 25 раз больше в день, а их диастолическое давление снизилось примерно на 2,24 мм рт. ст.

Почему это работает

Учёные отмечают, что общее время сидения могло не меняться — важен был сам факт частых перерывов. Это стимулировало кровоток и снижало нагрузку на сердце и сосуды. Даже небольшое снижение давления, по их мнению, способно сыграть важную роль для здоровья женщин старшего возраста.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Домашние животные
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus Аудио 
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Еда и рецепты
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления Аудио 
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Последние материалы
Эксперт посоветовал Наталье Подольской строить карьеру отдельно от Владимира Преснякова
Собаку рекомендуют отучать от сна на кровати с помощью поводка
Новый альбом Джастина Бибера Swag чуть не разрушил его брак с Хейли: что произошло
Как безопасно вернуться к тренировкам после долгого перерыва — советы врачей
Роскачество напомнило о штрафах за неправильное обустройство скважин на даче
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Экспедиция Шахмардана Амирова исследовала архитектуру шумерского поселения в Ираке
Жёсткая вода вызывает налёт в трубах и ускоряет износ нагревателей
Регулярные вставания снижают нагрузку на сосуды у женщин после менопаузы — учёные США
Новый метод поиска пятой силы природы: физики изучают аномалии в атомных спектрах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.