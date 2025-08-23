Давление снижается без таблеток: простой ритуал спасает сосуды в менопаузе

Регулярные вставания снижают нагрузку на сосуды у женщин после менопаузы — учёные США

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные установили, что частые вставания с места в течение дня могут улучшать работу сердечно-сосудистой системы у женщин после менопаузы.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ На приёме у врача

Простая привычка для здоровья сердца

По данным исследователей, в эксперименте участвовали женщины с избыточным весом. Их разделили на три группы: одна получала только общие рекомендации по сохранению здоровья, вторая старалась меньше сидеть, а третья делала упор именно на регулярные вставания.

Результаты эксперимента

Именно в третьей группе эффект оказался наиболее заметным: за три месяца участницы стали вставать в среднем на 25 раз больше в день, а их диастолическое давление снизилось примерно на 2,24 мм рт. ст.

Почему это работает

Учёные отмечают, что общее время сидения могло не меняться — важен был сам факт частых перерывов. Это стимулировало кровоток и снижало нагрузку на сердце и сосуды. Даже небольшое снижение давления, по их мнению, способно сыграть важную роль для здоровья женщин старшего возраста.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



