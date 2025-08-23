Сладкий плод, который помогает телу… и вредит при определённом условии

Диетолог Жаровская: дыня помогает при отёках и проблемах ЖКТ

По словам диетолога Татьяны Жаровской, дыня — это не только сладкий и сочный фрукт, но и источник важных для здоровья веществ.

Ломтики дыни

Польза дыни для организма

Она богата клетчаткой и минералами, особенно калием, который помогает поддерживать нормальный водно-солевой баланс и уменьшать отёчность.

Поддержка пищеварения

Жаровская отмечает, что вместо избытка фруктозы в дыне содержится дынный сахар — эритрит. Он способствует улучшению работы кишечника, нормализует микрофлору и помогает снизить вздутие живота. Такой состав делает дыню полезным дополнением к рациону при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Кому стоит быть осторожным

По словам Жаровской, дыня противопоказана людям с непереносимостью этого фрукта или ферментной недостаточностью. Оптимальная безопасная порция — до 350 граммов в день.

Уточнения

Ды́ня - растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.



