Сладкий плод, который помогает телу… и вредит при определённом условии

По словам диетолога Татьяны Жаровской, дыня — это не только сладкий и сочный фрукт, но и источник важных для здоровья веществ.
Она богата клетчаткой и минералами, особенно калием, который помогает поддерживать нормальный водно-солевой баланс и уменьшать отёчность.
Поддержка пищеварения
Жаровская отмечает, что вместо избытка фруктозы в дыне содержится дынный сахар — эритрит. Он способствует улучшению работы кишечника, нормализует микрофлору и помогает снизить вздутие живота. Такой состав делает дыню полезным дополнением к рациону при проблемах с желудочно-кишечным трактом.
Кому стоит быть осторожным
По словам Жаровской, дыня противопоказана людям с непереносимостью этого фрукта или ферментной недостаточностью. Оптимальная безопасная порция — до 350 граммов в день.
Ды́ня - растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
