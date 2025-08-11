Гипертония становится моложе: причина кроется в привычках молодежи

Кардиолог Конев объяснил, почему все больше молодых людей сталкиваются с гипертонией

Здоровье

Изобилие пищи и фастфуда провоцирует повышение артериального давления у молодёжи. Об этом рассказал Pravda.Ru врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported Тонометр

По мнению доктора, страдающих высоким давлением молодых людей объединяют несколько моментов.

"Люди, как правило, не имеют достаточной физической нагрузки. А это очень сильно влияет постепенно на изменение в системном кровотоке. Во-вторых, конечно, нерациональное питание", — назвал провоцирующие гипертонию факторы врач.

Любимый молодёжью фаст-фуд рано или поздно, по мнению Конева, станет спусковым крючком для развития гипертонии.

"Удобно, это понятно, но, несбалансированность по углеводам, белкам и жирам этой пищи приводит к тому, что быстро развивается патологический процесс", — пояснил эксперт.

Конев назвал ещё несколько причин, способных вызвать повышенное давление у молодого поколения.

"Генетические изменения наблюдаются. Но, генетика не первична, первично — отсутствие нагрузки. И cон, конечно. Сон нужен в любом возрасте, в тёмное время суток, чтобы вырабатывались так называемые адаптогены, которые способствуют нормализации обмена в ночное время. А мы когда спать ложимся? Под утро", — сетует медик.

По словам кардиолога, даже если патология выявлена, молодые люди относятся к лечению крайне несерьёзно. Перестают пить лекарства, как только давление нормализуется. Хотя лечение гипертонии, подчеркнул доктор, процесс непростой и длительный.