Три удара по мужской силе: названы ключевые причины импотенции

Сексолог Некрасов назвал три основных причины импотенции у мужчин старше 30

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нездоровый образ жизни в первую очередь способствует развитию импотенции у мужчин за тридцать. Такое мнение высказал сексолог, психолог, писатель Анатолий Некрасов в беседе с Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мужчина

Гиподинамия, плохая еда, отсутствие движения доктор назвал в числе главных причин раннего развития половой слабости у молодых мужчин.

"Нездоровый образ жизни. Во всех смыслах: питание, где много химии, малоподвижный образ жизни, мало у мужчин спорта, вредные привычки — алкоголь, табакокурение, наркотики, конечно. То есть все, что создаёт понятие "нездоровый образ жизни"", — подчеркнул сексолог.

Вторых по значимости фактором специалист выделяет избыточное материнское чувство, которое мальчики видят в детстве.

"С детства мальчиков воспитывают мамы, сильно залюбя их, то есть избыточное материнское чувство, начиная с беременности, мама, воспитывая, гасит в мужчине мужское начало и в жизнь выходят инфантильные и даже с потерей потенции. Очень много приходит ко мне пациентов, у которых есть проблемы с рождением детей, мужчины, которые именно по этой причине из-за избыточного материнства оказываются в таком положении", — привёл пример врач.

Волевая и жёсткая по характеру женщина, встреченная во взрослом возрасте, также может, считает эксперт, подавить в партнёре мужское начало.

"Если раньше такие случаи были не очень распространённые, то сейчас это нарастает, потому что женская эмансипация приводит к тому, что женщины становятся очень активные и с большой силой воли, её всячески тренируют, начиная с фитнес-клубов и кончая участием в бизнесе и прочее-прочее, то есть и самой даже философией жизни они стараются быть, стремятся быть сильнее мужчин, активнее. Достигаторство. Это третья причина", — резюмировал сексолог.