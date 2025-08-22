Солёная привычка с горькими последствиями: вкусно, но не всегда безопасно

Диетолог А.Березников: переизбыток соли ускоряет формирование атеросклеротических бляшек

Диетолог А. Березников предупреждает: чрезмерное употребление домашних солений, включая солёные огурцы, может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Как солёные огурцы влияют на сердце и сосуды

По словам А. Березникова, высокое содержание натрия задерживает жидкость в организме, увеличивает объём крови и нагрузку на сосуды, что повышает риск гипертонии. Постоянное увлечение солёными продуктами ускоряет образование атеросклеротических бляшек и повреждает сосудистые стенки.

Кому стоит быть особенно осторожным

Березников подчёркивает, что особое внимание следует уделять пожилым людям, а также тем, кто страдает повышенным давлением или болезнями почек. Чтобы снизить количество соли, он советует промывать огурцы перед употреблением.

Безопасная норма и замена продукта

По словам диетолога, безопасно есть не более одной-двух штук в день. Ещё лучше заменить солёные огурцы малосольными или свежими. Если после солений появляется сильная жажда или головная боль, это сигнал о переизбытке натрия. В таком случае важно соблюдать питьевой режим и ограничивать соль.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



