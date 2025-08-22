Опасная ошибка при чистке зубов, которую делают почти все

Стоматолог Юлия Селютина предупреждает: привычка выдавливать зубную пасту на всю щётку, как в рекламе, может повредить зубы.
По словам Юлии Селютиной, в составе большинства паст есть абразивные вещества. Их переизбыток постепенно истончает эмаль. Кроме того, обильная пена создаёт ложное ощущение чистоты, даже если налёт остаётся на зубах.
Риск флюороза
Селютина отмечает, что слишком большое количество пасты повышает риск флюороза — появления белесых пятен на зубах. Эта реакция возникает из-за переизбытка фтора, который полезен только в умеренных дозах.
Сколько пасты нужно на самом деле
Врач подчёркивает, что взрослым достаточно количества пасты размером с горошину, а детям до шести лет — вдвое меньше.
Зубна́я паста - гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.