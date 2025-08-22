Опасная ошибка при чистке зубов, которую делают почти все

Стоматолог Юлия Селютина: избыток зубной пасты истончает эмаль

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Юлия Селютина предупреждает: привычка выдавливать зубную пасту на всю щётку, как в рекламе, может повредить зубы.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка чистит зубы

Ошибка при чистке зубов, которая может навредить

По словам Юлии Селютиной, в составе большинства паст есть абразивные вещества. Их переизбыток постепенно истончает эмаль. Кроме того, обильная пена создаёт ложное ощущение чистоты, даже если налёт остаётся на зубах.

Риск флюороза

Селютина отмечает, что слишком большое количество пасты повышает риск флюороза — появления белесых пятен на зубах. Эта реакция возникает из-за переизбытка фтора, который полезен только в умеренных дозах.

Сколько пасты нужно на самом деле

Врач подчёркивает, что взрослым достаточно количества пасты размером с горошину, а детям до шести лет — вдвое меньше.

Уточнения

Зубна́я паста - гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.



