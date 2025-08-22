Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские учёные создали стекло, которое очищается от пыли электрическим полем
Диетолог А.Березников: переизбыток соли ускоряет формирование атеросклеротических бляшек
Гиды называют Ханский дворец в Бахчисарае сердцем истории Крыма
Россия усиливает небо: В США заявили о выходе Су-35С на новый уровень
Альпинист Дмитрий Греков: шансов на спасение Натальи Наговицыной нет
Рекомендации по выбору микрофибры для сушки кузова авто
Зоологи отметили, что бурые медведи метят деревья для привлечения самок
Свежие яйца труднее очистить из-за низкого pH белка
Жидкость для мытья посуды портит ковры, кожаную обивку и бытовые приборы

Опасная ошибка при чистке зубов, которую делают почти все

Стоматолог Юлия Селютина: избыток зубной пасты истончает эмаль
0:55
Здоровье

Стоматолог Юлия Селютина предупреждает: привычка выдавливать зубную пасту на всю щётку, как в рекламе, может повредить зубы.

Девушка чистит зубы
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка чистит зубы

Ошибка при чистке зубов, которая может навредить

По словам Юлии Селютиной, в составе большинства паст есть абразивные вещества. Их переизбыток постепенно истончает эмаль. Кроме того, обильная пена создаёт ложное ощущение чистоты, даже если налёт остаётся на зубах.

Риск флюороза

Селютина отмечает, что слишком большое количество пасты повышает риск флюороза — появления белесых пятен на зубах. Эта реакция возникает из-за переизбытка фтора, который полезен только в умеренных дозах.

Сколько пасты нужно на самом деле

Врач подчёркивает, что взрослым достаточно количества пасты размером с горошину, а детям до шести лет — вдвое меньше.

Уточнения

Зубна́я паста - гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Зоологи отметили, что бурые медведи метят деревья для привлечения самок
Свежие яйца труднее очистить из-за низкого pH белка
Жидкость для мытья посуды портит ковры, кожаную обивку и бытовые приборы
Горчица и фацелия улучшают почву после сбора картофеля — мнение агрономов
Стоматолог Юлия Селютина: избыток зубной пасты истончает эмаль
Татьяна Буланова сообщила о смерти свекра
Евросоюз отменит пошлины на все промышленные товары из США
Алиев заявил, что Азербайджан наращивает военную мощь для обеспечения безопасности
Анастасия Волочкова оправдалась за свои резкие слова о Сочи
Оливковое масло и масло ши: формула, которая спасает кожу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.