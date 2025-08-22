Один стакан перед обедом — и живот скажет спасибо

Диетолог Б. Г. Ореа в интервью El Economista поделилась простым способом снизить риск дискомфорта в желудке и нарушений пищеварения после еды.
По словам Б. Г. Ореа, минеральная вода помогает уменьшить метеоризм, улучшить переваривание пищи и снизить вздутие живота. Врач пояснила, что этот напиток стимулирует выработку соляной кислоты, которая играет ключевую роль в процессе пищеварения.
Рекомендации по употреблению
Ореа советует выпивать около 200 мл минеральной воды перед приёмом пищи, чтобы поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта. Однако она предупреждает, что превышение этой дозы может, наоборот, усилить вздутие и метеоризм.
Дополнительный совет от коллеги
Ранее диетолог С. Торрес рекомендовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями заменять соль специями. По его словам, это не ухудшит вкус блюд и принесёт больше пользы для здоровья.
Пищеваре́ние - химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.
