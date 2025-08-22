Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние ватрушки с творогом из слоёного теста — пошаговый рецепт
Агрономы рекомендуют посеять сидераты для оздоровления почвы в теплице
Запрещённый на Netflix сериал с реальным сюжетом, который легко посмотреть за одну ночь
Ростех: российские самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114 выйдут на рынок в 2026 году
Илья Авербух решился на хирургическую операцию после долгих сомнений
Биотехнологи синтезируют паучий шёлк для медицины и военной техники
Эксперты по интерьеру: зеркало напротив окна помогает увеличить свет в комнате
Краеведы отмечают: глубина озера Комо достигает 410 метров при ширине 4 км
МИД Венгрии сообщил об остановке прокачки нефти из России

Один стакан перед обедом — и живот скажет спасибо

Диетолог Б. Г. Ореа: минеральная вода перед едой снижает риск проблем с пищеварением
1:07
Здоровье

Диетолог Б. Г. Ореа в интервью El Economista поделилась простым способом снизить риск дискомфорта в желудке и нарушений пищеварения после еды.

Девушка пьёт воду
Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg
Девушка пьёт воду

Как минеральная вода перед едой помогает пищеварению

По словам Б. Г. Ореа, минеральная вода помогает уменьшить метеоризм, улучшить переваривание пищи и снизить вздутие живота. Врач пояснила, что этот напиток стимулирует выработку соляной кислоты, которая играет ключевую роль в процессе пищеварения.

Рекомендации по употреблению

Ореа советует выпивать около 200 мл минеральной воды перед приёмом пищи, чтобы поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта. Однако она предупреждает, что превышение этой дозы может, наоборот, усилить вздутие и метеоризм.

Дополнительный совет от коллеги

Ранее диетолог С. Торрес рекомендовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями заменять соль специями. По его словам, это не ухудшит вкус блюд и принесёт больше пользы для здоровья.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая, иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Последние материалы
Запрещённый на Netflix сериал с реальным сюжетом, который легко посмотреть за одну ночь
Ростех: российские самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114 выйдут на рынок в 2026 году
Диетолог Б. Г. Ореа: минеральная вода перед едой снижает риск проблем с пищеварением
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников
Илья Авербух решился на хирургическую операцию после долгих сомнений
Биотехнологи синтезируют паучий шёлк для медицины и военной техники
Эксперты по интерьеру: зеркало напротив окна помогает увеличить свет в комнате
Краеведы отмечают: глубина озера Комо достигает 410 метров при ширине 4 км
МИД Венгрии сообщил об остановке прокачки нефти из России
Врачи назвали основные причины, которые мешают начать вести здоровый образ жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.