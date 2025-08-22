Еда, которая играет против вас: этот тип продуктов замедляет сжигание жира

Исследование Nature Medicine: UPF-диета замедляет снижение веса

Британские учёные установили, что ультрапереработанные продукты затрудняют снижение веса, даже если рацион формально соответствует нормам здорового питания. Результаты исследования опубликованы в Nature Medicine.

Как ультрапереработанные продукты мешают похудеть

По словам авторов работы, в исследовании участвовали 55 взрослых с избыточным весом. Сначала в течение двух месяцев они питались минимально переработанными продуктами, затем — ультрапереработанными. Обе диеты были сбалансированы по белкам, жирам и углеводам и соответствовали официальным британским рекомендациям.

Разница в результатах

Учёные отмечают, что на рационе из минимально переработанных продуктов участники теряли в среднем около 2 % массы тела (1,84 кг), тогда как на ультрапереработанной диете — лишь около 1 % (0,88 кг). Только в первой фазе наблюдалось снижение жировой массы, процента жира в организме и объёма висцеральных отложений. Также уменьшался аппетит и среднее суточное потребление калорий примерно на 290 ккал.

Возможные причины

Авторы предполагают, что ультрапереработанные продукты легче усваиваются и дольше не дают ощущения сытости. На результат могут влиять технологическая обработка, пищевые добавки, изменения микробиоты кишечника и хроническое воспаление.

Уточнения

