Сладкий заговор природы: эта ягода работает глубже, чем лекарства

Университет Западной Новой Англии доказал статус винограда как суперфуда

Свежий виноград — один из самых доступных и при этом богатых полезными веществами фруктов, который часто недооценивают, говоря о суперфудах. Доктор философии и естественных наук, декан Колледжа фармацевтики и медицинских наук Университета Западной Новой Англии и один из ведущих мировых экспертов по ресвератролу Джон М. Пеццуто утверждает: виноград по своим свойствам полностью соответствует этой категории продуктов и даже способен оказывать влияние на организм на генетическом уровне.

Учёный напоминает, что термин "суперфуд" — популярный, но неофициальный. Обычно к этой группе относят продукты, богатые природными растительными соединениями и полезные для здоровья, многие из которых входят в средиземноморскую диету. По мнению Пеццуто, виноград идеально вписывается в это определение, но почему-то редко упоминается среди "пищевых звёзд" вроде черники или граната.

Сокровищница полезных соединений

Виноград содержит более 1600 различных соединений, включая антиоксиданты и полифенолы: флавоноиды, антоцианидины, катехины, фенольные кислоты, ресвератрол и другие. Эти вещества известны своей антиоксидантной активностью и способностью влиять на клеточные процессы, а главную пользу приносит не отдельный компонент, а уникальное сочетание всех элементов в составе ягоды.

Научные данные подтверждают: виноград положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы — способствует расслаблению сосудов, улучшает кровообращение и помогает регулировать уровень холестерина.

Поддержка мозга, кожи, глаз и кишечника

Клинические исследования показывают, что виноград помогает поддерживать нормальный метаболизм мозга и улучшает когнитивные функции. Он повышает устойчивость кожи к ультрафиолету, снижает повреждения ДНК в клетках эпидермиса и поддерживает здоровье сетчатки, увеличивая оптическую плотность макулярного пигмента.

Не менее важна его роль для пищеварительной системы: виноград регулирует состав и разнообразие микробиома кишечника, что напрямую связано с иммунитетом и общим самочувствием.

Польза на генетическом уровне

Отдельное направление исследований — нутригеномика, изучающая, как пища влияет на экспрессию генов. В экспериментах показано, что употребление винограда способствует благоприятным изменениям в экспрессии генов, связанных с ключевыми системами организма. Пеццуто считает, что именно эти процессы лежат в основе его широкого положительного воздействия на здоровье.

"Доктор Пеццуто доказывает, что с научной точки зрения виноград действительно является суперфудом и должен считаться таковым. Мы надеемся, что этот термин закрепится за виноградом. А пока можно радоваться, что он полезен независимо от того, едите вы его ради здоровья или просто с удовольствием", — сказал президент Калифорнийской комиссии по столовому винограду Иэн ЛеМэй.

Таким образом, виноград — это не просто вкусный фрукт, а мощный природный комплекс, способный поддерживать здоровье на всех уровнях — от клеток до генов.

