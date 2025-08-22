Детский взгляд на эмоции — совсем не как у взрослых

Китайские и американские исследователи выяснили, что частая причина неверной интерпретации эмоций взрослых детьми — недостаточно развитые эмоциональные ассоциации. Результаты работы опубликованы в Nature Communications.
Авторы исследования провели три серии тестов. В первом, с использованием электроэнцефалографии, они установили, что уже к пяти годам дети способны распознавать четыре основных мимических выражения: гнев, радость, грусть и страх.
Развитие эмоциональных ассоциаций
Во втором эксперименте участникам предлагали задания на сходство слов. По словам авторов, старшие дети демонстрировали более тонкие эмоциональные ассоциации по сравнению с младшими.
От простого распознавания к пониманию
В третьем тесте младшие участники делили эмоции только на положительные и отрицательные, тогда как старшие распознавали их более детально, улавливая оттенки чувств.
Вывод исследователей
По словам авторов, путь от базового распознавания мимики до глубокого понимания эмоций отражает постепенное формирование эмоциональной сферы под влиянием жизненного опыта, обучения и роста когнитивной сложности.
Эмо́ция - психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.
