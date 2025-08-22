Детский взгляд на эмоции — совсем не как у взрослых

Исследование Nature Communications: у младших детей слабее развиты эмоциональные ассоциации

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские и американские исследователи выяснили, что частая причина неверной интерпретации эмоций взрослых детьми — недостаточно развитые эмоциональные ассоциации. Результаты работы опубликованы в Nature Communications.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL·E 3 by OpenAI. is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенний разговор с мамой

Почему дети неправильно понимают взрослых

Авторы исследования провели три серии тестов. В первом, с использованием электроэнцефалографии, они установили, что уже к пяти годам дети способны распознавать четыре основных мимических выражения: гнев, радость, грусть и страх.

Развитие эмоциональных ассоциаций

Во втором эксперименте участникам предлагали задания на сходство слов. По словам авторов, старшие дети демонстрировали более тонкие эмоциональные ассоциации по сравнению с младшими.

От простого распознавания к пониманию

В третьем тесте младшие участники делили эмоции только на положительные и отрицательные, тогда как старшие распознавали их более детально, улавливая оттенки чувств.

Вывод исследователей

По словам авторов, путь от базового распознавания мимики до глубокого понимания эмоций отражает постепенное формирование эмоциональной сферы под влиянием жизненного опыта, обучения и роста когнитивной сложности.

Уточнения

Эмо́ция - психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.

