Ложимся спать — а тело думает, что утро: чем это грозит и как остановить

3:48
Здоровье

История Рэнди Дж. Нельсона - это путь, полный неожиданных поворотов. В старших классах он трудился в ночную смену на заводе по переработке индейки, позже — ассистировал патологоанатому в больницах Кливленда. Случайная вакансия в зоопарке Сан-Диего открыла для него дорогу в академическую науку. Сегодня доктор Нельсон возглавляет кафедру нейробиологии Университета Западной Вирджинии и считается одним из ведущих исследователей циркадных ритмов.

Девушка смотрит в телефон
Фото: https://media.istockphoto.com/id/1184225688/ru/фото/женщина-в-постели-с-мобильным-телефоном.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pG6r5v_BVO2IAMbURJidXBFMTirI_TsKU6-6nTk7_es=
Девушка смотрит в телефон

Он стал первым человеком в США, получившим одновременно две докторские степени — по психологии и эндокринологии в Калифорнийском университете в Беркли. Этот редкий опыт сформировал его особый, междисциплинарный подход к науке.

Свет как скрытая угроза

Последние десять лет Нельсон изучает, как искусственное освещение в ночное время влияет на здоровье. Его исследования показывают: яркий экран смартфона или лампа, включённая после заката, способны не только ухудшить сон, но и нарушить работу иммунной системы, ускорить нейровоспалительные процессы, сбить обмен веществ и повлиять на настроение.

"Циркадные ритмы — фундаментальный аспект биологии, но лишь малая часть знаний о них применяется в медицине", — пояснил заведующий кафедрой нейробиологии Рэнди Дж. Нельсон.

Учёный и его команда обнаружили, что воздействие света в "неправильное" время может подавлять нормальные иммунные реакции или вызывать хроническое воспаление. Кроме того, нарушение биоритмов связано с метаболическими сбоями, что в долгосрочной перспективе может усиливать распространение ожирения. Отдельное внимание он уделяет связи между циркадными нарушениями и психическим здоровьем — в частности, рискам депрессии и тревожных расстройств.

Когда время становится переменной

Одно из самых смелых предложений Нельсона — учитывать время суток как полноценный биологический фактор в любых исследованиях. Он убеждён, что результаты эксперимента могут сильно меняться в зависимости от того, в какое время он проведён.

"Ответ на экспериментальный вопрос может частично зависеть от времени суток, когда этот вопрос задаётся", — отметил заведующий кафедрой нейробиологии Рэнди Дж. Нельсон.

По мнению учёного, этот момент критически важен для воспроизводимости научных данных и объясняет, почему одни и те же эксперименты нередко дают разные результаты.

Из лаборатории — в больницы

Помимо фундаментальных исследований, команда Нельсона проводит клинические испытания. Одни проекты направлены на то, чтобы улучшить восстановление пациентов после инсульта или операций на сердце с помощью коррекции освещения в палатах интенсивной терапии. Другие — на помощь медицинскому персоналу, который работает в ночную смену. Например, в одном из исследований медсёстры тестируют светофильтры с синим светом, чтобы перестроить свои циркадные ритмы и улучшить сон, внимание и настроение.

Нельсон уверен, что эти подходы могут быть полезны не только в медицине, но и в других профессиях с ночными графиками.

Рекомендации Нельсона просты: меньше яркого света вечером, использование тёплых оттенков освещения и соблюдение режима сна. Эти меры помогают сохранить здоровье и снизить риск хронических заболеваний. Он посвятил этой теме книгу "Тёмные материи", изданную Oxford University Press, где подробно рассказывает о гигиене циркадных ритмов.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
