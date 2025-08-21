Вирусы, которым всё равно: почему дистанция не всегда спасает от инфекций

Учёные из Университета Массачусетса: дистанция в 2 метра не всегда защищает от вирусов

Учёные из Университета Массачусетса провели эксперимент, чтобы проверить, насколько эффективно социальное дистанцирование на два метра защищает от передачи вирусов через аэрозоли.

Фото: commons.wikimedia.org by Syced, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посетители Лувра, апрель 2005 г. (2)

Почему дистанция в 2 метра не всегда защищает от вирусов

Авторы исследования рассказали, что использовали 3D-печатные модели людей на движущемся конвейере, имитирующие дыхание, кашель и чихание. Такой подход позволил изучить распространение вирусных частиц в условиях, приближённых к реальным очередям.

Роль температуры воздуха

По словам исследователей, в помещениях с кондиционером тёплый выдох человека поднимает аэрозоли вверх, где они рассеиваются и становятся менее опасными. Но при температуре около +28 °C частицы оседают и дольше остаются на уровне дыхания, повышая риск заражения. Это особенно опасно, когда люди постепенно двигаются вперёд в очереди.

Другие важные факторы

Учёные отмечают, что скорость движения очереди и качество вентиляции также влияют на перенос вирусных частиц. Поэтому универсальной безопасной дистанции не существует — многое зависит от конкретных условий.

Выводы исследования

Авторы подчеркивают, что воздушная динамика сложна, и при разработке санитарных норм важно учитывать не только расстояние, но и время нахождения людей в одном помещении.

Уточнения

Ви́рус - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

