Вирусы, которым всё равно: почему дистанция не всегда спасает от инфекций

Учёные из Университета Массачусетса провели эксперимент, чтобы проверить, насколько эффективно социальное дистанцирование на два метра защищает от передачи вирусов через аэрозоли.
Авторы исследования рассказали, что использовали 3D-печатные модели людей на движущемся конвейере, имитирующие дыхание, кашель и чихание. Такой подход позволил изучить распространение вирусных частиц в условиях, приближённых к реальным очередям.
Роль температуры воздуха
По словам исследователей, в помещениях с кондиционером тёплый выдох человека поднимает аэрозоли вверх, где они рассеиваются и становятся менее опасными. Но при температуре около +28 °C частицы оседают и дольше остаются на уровне дыхания, повышая риск заражения. Это особенно опасно, когда люди постепенно двигаются вперёд в очереди.
Другие важные факторы
Учёные отмечают, что скорость движения очереди и качество вентиляции также влияют на перенос вирусных частиц. Поэтому универсальной безопасной дистанции не существует — многое зависит от конкретных условий.
Выводы исследования
Авторы подчеркивают, что воздушная динамика сложна, и при разработке санитарных норм важно учитывать не только расстояние, но и время нахождения людей в одном помещении.
