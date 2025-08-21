Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрое потемнение моторного масла может указывать на перегрев двигателя
За плату обещают вернуть мобильный интернет: что об этом говорит эксперт Клименко
Огурцы с картофелем и фенхель с томатами угнетают рост друг друга
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Рептилии защищают глаза прозрачной плёнкой и спят с открытыми глазами — данные учёных
Домашняя уборка унитаза становится проще благодаря крупной соли
В Москве завершился судебный процесс между певицей Люсей Чеботиной и фокусником
Сборы первоклассника в 2025 году обойдутся в 40 тысяч рублей
Испанская методика Low Pressure Fitness укрепляет мышцы живота и формирует идеальный пресс

Постель, которая портит кожу и сон: чем опасна редкая смена белья

Врачи предупредили о риске инфекций при редкой смене постельного белья
1:20
Здоровье

Медики рекомендуют стирать постельное бельё примерно раз в неделю. По их словам, это помогает удалить грязь, пот, ороговевшие клетки кожи, микробы, пыльцу и другие аллергены, которые накапливаются во время сна.

Большое белое одеяло
Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Большое белое одеяло

Как часто стоит менять постельное бельё

Специалисты отмечают, что при редкой смене белья возрастает риск размножения пылевых клещей, бактерий и грибков. Это может вызывать аллергические реакции, раздражение кожи, усугублять течение астмы и способствовать появлению акне.

Когда менять бельё чаще

По словам медиков, частоту стирки стоит увеличить при сильном потоотделении, склонности к аллергиям или астме, наличии домашних животных, спящих в кровати, а также во время болезни. В жаркое время года или при ежедневном использовании одной и той же постели бельё также желательно менять чаще.

Риски редкой смены

Медики предупреждают, что редкая смена простыней и наволочек не только ухудшает качество сна, но и повышает риск инфекций. На грязной ткани могут сохраняться опасные микроорганизмы, включая стафилококк, который в некоторых случаях вызывает серьёзные кожные и другие заболевания.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Еда и рецепты
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Фитнес-клубы в России переходят на помесячную оплату вместо годовых карт — тренеры
Дерматологи: незаживающие ранки и растущие пятна могут быть признаком рака кожи
Масла, которые ускоряют рост волос: как короткие пряди становятся длинными
Летняя обрезка стимулирует вторую волну цветения клематисов
Kia Rio и Hyundai Solaris подешевели на вторичном рынке до 20%
Тыквенный пирог с красным луком и сыром: пошаговый рецепт
Банк России: высокая ключевая ставка укрепила рубль в 2025 году
Врач развеяла популярный миф о способе нейтрализовать вред алкоголя
Reuters: Китай готовится разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем
Британские специалисты подтвердили преимущество голубоглазых при слабом свете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.