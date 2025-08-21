Постель, которая портит кожу и сон: чем опасна редкая смена белья

Медики рекомендуют стирать постельное бельё примерно раз в неделю. По их словам, это помогает удалить грязь, пот, ороговевшие клетки кожи, микробы, пыльцу и другие аллергены, которые накапливаются во время сна.
Специалисты отмечают, что при редкой смене белья возрастает риск размножения пылевых клещей, бактерий и грибков. Это может вызывать аллергические реакции, раздражение кожи, усугублять течение астмы и способствовать появлению акне.
Когда менять бельё чаще
По словам медиков, частоту стирки стоит увеличить при сильном потоотделении, склонности к аллергиям или астме, наличии домашних животных, спящих в кровати, а также во время болезни. В жаркое время года или при ежедневном использовании одной и той же постели бельё также желательно менять чаще.
Риски редкой смены
Медики предупреждают, что редкая смена простыней и наволочек не только ухудшает качество сна, но и повышает риск инфекций. На грязной ткани могут сохраняться опасные микроорганизмы, включая стафилококк, который в некоторых случаях вызывает серьёзные кожные и другие заболевания.
