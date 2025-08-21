Кто лучше видит в темноте: результат удивил даже учёных

Британские специалисты подтвердили преимущество голубоглазых при слабом свете

Британские учёные решили проверить, влияет ли цвет глаз на способность видеть при слабом освещении.

Цвет глаз и зрение в темноте

Они напомнили, что цвет радужки определяется количеством меланина: при его низком уровне глаза светлые, при высоком — тёмные.

Гипотеза о преимуществах голубоглазых

По словам исследователей, наибольшее количество голубоглазых людей живёт на севере Европы. Они предположили, что причиной появления и закрепления депигментации могла стать лучшая адаптация голубоглазых к плохой освещённости.

Как проводили эксперимент

Учёные проверили зрение 39 участников: 25 с голубыми глазами и 14 с карими. По их словам, людей усаживали в 3 метрах от стены с экраном, на котором был текст, и постепенно увеличивали яркость освещения.

Результаты исследования

Авторы работы отмечают, что голубоглазые смогли прочитать код при освещении 0,7 лк, тогда как кареглазым требовалось 0,82 лк. Эти данные подтвердили гипотезу о преимуществе голубоглазых в условиях низкой освещённости.

Уточнения

Меланины - высокомолекулярные пигменты, которые имеют нерегулярную структуру и сложный химический состав.

