Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масла, которые ускоряют рост волос: как короткие пряди становятся длинными
Летняя обрезка стимулирует вторую волну цветения клематисов
Kia Rio и Hyundai Solaris подешевели на вторичном рынке до 20%
Тыквенный пирог с красным луком и сыром: пошаговый рецепт
Банк России: высокая ключевая ставка укрепила рубль в 2025 году
Врач развеяла популярный миф о способе нейтрализовать вред алкоголя
Китай готовится разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем
Повара: замоченный в молоке хлеб удерживает мясной сок внутри котлет
Учёные нашли в Геркулануме мозг жертвы Везувия, превратившийся в стекло

Кто лучше видит в темноте: результат удивил даже учёных

Британские специалисты подтвердили преимущество голубоглазых при слабом свете
1:18
Здоровье

Британские учёные решили проверить, влияет ли цвет глаз на способность видеть при слабом освещении.

Глаз
Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Глаз

Цвет глаз и зрение в темноте

Они напомнили, что цвет радужки определяется количеством меланина: при его низком уровне глаза светлые, при высоком — тёмные.

Гипотеза о преимуществах голубоглазых

По словам исследователей, наибольшее количество голубоглазых людей живёт на севере Европы. Они предположили, что причиной появления и закрепления депигментации могла стать лучшая адаптация голубоглазых к плохой освещённости.

Как проводили эксперимент

Учёные проверили зрение 39 участников: 25 с голубыми глазами и 14 с карими. По их словам, людей усаживали в 3 метрах от стены с экраном, на котором был текст, и постепенно увеличивали яркость освещения.

Результаты исследования

Авторы работы отмечают, что голубоглазые смогли прочитать код при освещении 0,7 лк, тогда как кареглазым требовалось 0,82 лк. Эти данные подтвердили гипотезу о преимуществе голубоглазых в условиях низкой освещённости.

Уточнения

Меланины - высокомолекулярные пигменты, которые имеют нерегулярную структуру и сложный химический состав.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок
Домашние животные
Зоопарк: сбрасывание кожи с рогов является подготовкой оленя к боям за самок Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Последние материалы
Опасная ошибка в уходе: когда витамин С перестаёт быть полезным
Маринованные огурцы с рябиной: простой рецепт домашней консервации
Ошибки при компостировании: список отходов, которые портят землю
Эксперты: эфирные масла в кошачьем наполнителе могут вызвать раздражение у животного
США признают исключение России из правила о "нерушимости границ": что ждёт Украину?
Отар Кушанашвили заявил, что Иван Краско женился на эмбрионах и умер в одиночестве
Исследование из Китая: калийсодержащая соль снижает риск болезней сердца
OpenAI ведёт переговоры о продаже акций на $6 млрд — The Guardian
ЦБ определил признаки мошенничества при снятии наличных в банкоматах
Экономист назвал предел снижения ключевой ставки в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.