Кто лучше видит в темноте: результат удивил даже учёных

Британские учёные решили проверить, влияет ли цвет глаз на способность видеть при слабом освещении.
Они напомнили, что цвет радужки определяется количеством меланина: при его низком уровне глаза светлые, при высоком — тёмные.
Гипотеза о преимуществах голубоглазых
По словам исследователей, наибольшее количество голубоглазых людей живёт на севере Европы. Они предположили, что причиной появления и закрепления депигментации могла стать лучшая адаптация голубоглазых к плохой освещённости.
Как проводили эксперимент
Учёные проверили зрение 39 участников: 25 с голубыми глазами и 14 с карими. По их словам, людей усаживали в 3 метрах от стены с экраном, на котором был текст, и постепенно увеличивали яркость освещения.
Результаты исследования
Авторы работы отмечают, что голубоглазые смогли прочитать код при освещении 0,7 лк, тогда как кареглазым требовалось 0,82 лк. Эти данные подтвердили гипотезу о преимуществе голубоглазых в условиях низкой освещённости.
Меланины - высокомолекулярные пигменты, которые имеют нерегулярную структуру и сложный химический состав.
