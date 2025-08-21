Щепотка, которая убережёт от больницы: простая замена в рационе, которая уменьшает риск болезней

Исследование из Китая: калийсодержащая соль снижает риск болезней сердца

Учёные, проводившие недавнее исследование, утверждают: калийсодержащие заменители соли способны ежегодно предотвращать около 500 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний только в Китае.

Как заменители соли могут снизить смертность

По словам авторов исследования, замена обычной соли на аналоги с калием помогает снизить артериальное давление. Это, в свою очередь, может предотвратить 208 тысяч смертей от инсульта и 175 тысяч — от сердечных болезней. Также специалисты отмечают, что такой подход позволит избежать примерно 743 тысяч несмертельных случаев сердечно-сосудистых заболеваний и снизить число случаев хронической болезни почек на 120 тысяч в год.

Особенности потребления соли в Китае

Исследователи подчеркивают, что в Китае традиционно потребляют много натрия и мало калия. Переход на калийсодержащие заменители соли способен существенно снизить риски, особенно в стране, где, по данным специалистов, в 2015 году более 2 миллионов смертей были связаны с высоким давлением.

Глобальный масштаб проблемы

Учёные напоминают, что избыток соли повышает кровяное давление и ежегодно становится причиной около 3 миллионов смертей во всём мире. В Китае же потребление натрия вдвое превышает рекомендации ВОЗ, и примерно половина населения от 35 до 75 лет страдает гипертонией. При этом 30 % смертельных инсультов у людей моложе 70 лет напрямую связаны с избытком соли.

