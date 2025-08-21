Когда полезный суперфуд идёт не впрок: эти продукты нельзя добавлять к чиа

Диетолог Морган Пирсон назвала 5 продуктов, которые не стоит смешивать с семенами чиа

Диетолог Морган Пирсон объясняет, что неправильное сочетание семян чиа с некоторыми продуктами может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, особенно у тех, кто только начинает вводить их в рацион или пьёт мало воды.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семена чиа

Какие продукты не стоит сочетать с семенами чиа

По словам Морган Пирсон, чиа активно впитывают влагу и разбухают, образуя гель.

Сухая гранола

В сухом виде они могут забирать воду из пищеварительного тракта, а в сочетании с гранолой замедлять пищеварение и вызывать тяжесть или вздутие. Диетолог советует замачивать семена или запивать их водой.

Семена льна

Пирсон предупреждает, что оба продукта содержат много клетчатки, а их совместное употребление может перегрузить ЖКТ, вызвать метеоризм, диарею или запор. При недостатке жидкости это способно привести к непроходимости кишечника.

Фасоль и чечевица

По словам диетолога, чиа и бобовые стабилизируют уровень сахара в крови, а их сочетание усиливает этот эффект. Это важно учитывать людям с диабетом. Кроме того, двойная порция клетчатки повышает риск вздутия.

Крестоцветные овощи

Морган Пирсон отмечает, что брокколи, капуста и брюссельская капуста сами по себе могут вызывать метеоризм, а вместе с чиа нагрузка на кишечник возрастает.

Газированные напитки

Диетолог предупреждает: углекислый газ в сочетании с клетчаткой чиа усиливает вздутие. Вместо газировки она советует выбирать обычную воду, особенно при чувствительном пищеварении.

Уточнения

Грано́ла - традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния.

