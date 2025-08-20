Кошачья ласка с побочным эффектом: что важно знать каждому хозяину

Александр Врублевский, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, предупреждает: кошки могут быть источником опасных заболеваний для человека.
По словам Александра Врублевского, хотя бешенство чаще связывают с собаками, кошки также могут переносить эту смертельно опасную инфекцию.
Бешенство
Болезнь передаётся через укусы и требует экстренной вакцинации, даже если у животного и человека нет симптомов.
Токсоплазмоз
Врублевский объясняет, что кошки являются основными хозяевами паразита Toxoplasma gondii. Эта инфекция особенно опасна для беременных женщин — она может привести к выкидышу, мертворождению или тяжёлым патологиям у ребёнка.
Аллергия
По словам врача, человек может долго не замечать, что у него есть аллергия на кошек. Со временем могут появиться насморк, покраснение глаз или кожные реакции. Важно вовремя выявить причину и принять меры, чтобы избежать осложнений.
