Кошачья ласка с побочным эффектом: что важно знать каждому хозяину

1:09
Здоровье

Александр Врублевский, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, предупреждает: кошки могут быть источником опасных заболеваний для человека.

кот за шкирку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кот за шкирку

Болезни, которые могут передаваться от кошек

По словам Александра Врублевского, хотя бешенство чаще связывают с собаками, кошки также могут переносить эту смертельно опасную инфекцию.

Бешенство

Болезнь передаётся через укусы и требует экстренной вакцинации, даже если у животного и человека нет симптомов.

Токсоплазмоз

Врублевский объясняет, что кошки являются основными хозяевами паразита Toxoplasma gondii. Эта инфекция особенно опасна для беременных женщин — она может привести к выкидышу, мертворождению или тяжёлым патологиям у ребёнка.

Аллергия

По словам врача, человек может долго не замечать, что у него есть аллергия на кошек. Со временем могут появиться насморк, покраснение глаз или кожные реакции. Важно вовремя выявить причину и принять меры, чтобы избежать осложнений.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
