Кошачья ласка с побочным эффектом: что важно знать каждому хозяину

Александр Врублевский: кошки могут быть переносчиками бешенства

Александр Врублевский, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, предупреждает: кошки могут быть источником опасных заболеваний для человека.

Болезни, которые могут передаваться от кошек

По словам Александра Врублевского, хотя бешенство чаще связывают с собаками, кошки также могут переносить эту смертельно опасную инфекцию.

Бешенство

Болезнь передаётся через укусы и требует экстренной вакцинации, даже если у животного и человека нет симптомов.

Токсоплазмоз

Врублевский объясняет, что кошки являются основными хозяевами паразита Toxoplasma gondii. Эта инфекция особенно опасна для беременных женщин — она может привести к выкидышу, мертворождению или тяжёлым патологиям у ребёнка.

Аллергия

По словам врача, человек может долго не замечать, что у него есть аллергия на кошек. Со временем могут появиться насморк, покраснение глаз или кожные реакции. Важно вовремя выявить причину и принять меры, чтобы избежать осложнений.

