Кофе отдыхает: продукты, которые бодрят и не вызывают упадка сил

Бананы с арахисовой пастой дают прилив сил — гастроэнтеролог Вялов

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог С. Вялов рассказывает, что некоторые сочетания продуктов способны взбодрить не хуже чашки кофе и при этом дать организму больше пользы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банан

Продукты, которые могут заменить кофе

По словам Вялова, одна из самых удачных комбинаций — бананы с арахисовой пастой. Такой перекус надолго утоляет голод и даёт прилив сил. Врач также рекомендует йогурт с мёдом и корицей, а ещё финики с грецкими орехами, которые помогают сохранять бодрость в течение дня.

Другие вкусные варианты

Вялов отмечает, что заряд энергии дают и яблоки с миндалём, ягоды с кефиром и отрубями, а также апельсины с шоколадом.

Напиток вместо кофе

По мнению Вялова, хорошей заменой кофе может быть вода с лимоном, мёдом и имбирём. Такой напиток снабжает организм витамином С и помогает избежать обезвоживания.

Что говорят исследования о кофе

Врач обращает внимание на новые данные учёных: чашка кофе, выпитая вечером, делает человека более импульсивным. Исследователи уточняют, что этот эффект особенно заметен у женщин, и считают, что выводы будут полезны тем, кто работает в ночные смены или привык пить кофе перед сном.

Уточнения

Кофеи́н - психоактивное вещество, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

