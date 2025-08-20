Кофе отдыхает: продукты, которые бодрят и не вызывают упадка сил

Гастроэнтеролог С. Вялов рассказывает, что некоторые сочетания продуктов способны взбодрить не хуже чашки кофе и при этом дать организму больше пользы.
По словам Вялова, одна из самых удачных комбинаций — бананы с арахисовой пастой. Такой перекус надолго утоляет голод и даёт прилив сил. Врач также рекомендует йогурт с мёдом и корицей, а ещё финики с грецкими орехами, которые помогают сохранять бодрость в течение дня.
Другие вкусные варианты
Вялов отмечает, что заряд энергии дают и яблоки с миндалём, ягоды с кефиром и отрубями, а также апельсины с шоколадом.
Напиток вместо кофе
По мнению Вялова, хорошей заменой кофе может быть вода с лимоном, мёдом и имбирём. Такой напиток снабжает организм витамином С и помогает избежать обезвоживания.
Что говорят исследования о кофе
Врач обращает внимание на новые данные учёных: чашка кофе, выпитая вечером, делает человека более импульсивным. Исследователи уточняют, что этот эффект особенно заметен у женщин, и считают, что выводы будут полезны тем, кто работает в ночные смены или привык пить кофе перед сном.
Кофеи́н - психоактивное вещество, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.
Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!