Подоконник с пользой: зелёные защитники вашего здоровья

Эксперт Д.Бейкер: алоэ, лаванда и мята признаны самыми полезными комнатными растениями
Здоровье

В 2022 году проведено исследование, посвящённое влиянию комнатных растений на здоровье человека.

Комнатные растения и кожа летом
Комнатные растения и кожа летом

Полезные растения для подоконника

На его основе специалисты выделили несколько особенно полезных видов, которые можно вырастить прямо дома, сообщает RD.

Алоэ

По словам Д. Бейкера, гель из листьев алоэ помогает при солнечных ожогах, раздражении кожи и заживляет раны любого типа. Он также добавляет, что растение положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Лаванда

Как утверждают специалисты, лаванда снижает стресс и способствует расслаблению. Её используют в настоях и выпечке, но Бейкер предупреждает: излишек может испортить вкус.

Мята

По словам экспертов, мятный чай помогает успокоиться и наладить пищеварение. Кроме того, растение полезно при простуде — уменьшает боль в горле и улучшает состояние при лихорадке.

Орегано

Учёные отмечают, что орегано обладает ветрогонным действием, способствуя нормализации работы ЖКТ.

Розмарин

Бейкер рассказывает, что розмарин помогает при метеоризме и вздутии живота.

Тимьян

Как отмечает Бейкер, тимьян известен своими целебными свойствами уже тысячи лет — он облегчает состояние при простуде и улучшает пищеварение.

Учёные Цюрихского университета: стиль общения шимпанзе формируется по материнской линии
