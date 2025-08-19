Косметичка под прицелом солнца: что скрывает жаркий день

Жара снижает эффективность и безопасность косметики — предупреждение химика А. Дорохова

По словам химика А. Дорохова, нарушение условий хранения косметических средств способно не только снизить их пользу, но и превратить их в источник проблем для кожи.

Храните косметику правильно в жару

Летом это особенно актуально, ведь жара и солнечный свет влияют на составы сильнее, чем кажется.

Опасность для средств от акне

А. Дорохов отмечает, что кремы с бензоил пероксидом, которые используют при лечении акне, особенно чувствительны к теплу и ультрафиолету. При перегреве это вещество разрушается, а продукты распада могут быть вредными. Хотя при обычных условиях хранения опасных выбросов, вроде бензола, не зафиксировано, жара значительно ускоряет распад.

Уязвимость ретинола и витамина С

По словам А. Дорохова, средства с ретинолом быстро теряют активность под действием ультрафиолета, а их продукты распада могут раздражать кожу. Витамин С в чистой форме, как он уточняет, тоже нестабилен: тепло и свет снижают его эффективность, лишая кожу ожидаемой пользы.

Почему страдают солнцезащитные кремы

А. Дорохов подчёркивает, что даже формулы с минеральными фильтрами — оксидом цинка и диоксидом титана — разрушаются при высоких температурах. Это ведёт к снижению уровня защиты, что особенно опасно в жаркие солнечные дни.

Признаки испорченной косметики

По предупреждению А. Дорохова, если крем изменил цвет, запах или стал другой по консистенции, пользоваться им нельзя. Летом не стоит хранить косметику в автомобиле: температура внутри может подниматься до 70 °C, разрушая даже устойчивые формулы.

Уточнения

