Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме прокомментировали сообщения о встрече Путина и Зеленского в Венгрии
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов
Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса
Запеканка из картофеля, фарша и овощей под сырной корочкой: классический вариант
Борис Щербаков досрочно выписался после операции по замене сустава
Хоста приживается быстрее после обработки корней раствором марганцовки
Огородникам напомнили: зола замедляет рост томатов и снижает урожай клубники
Проверка на алкоголь: права водителя и порядок медосвидетельствования
Лолита обратилась к психиатру из-за переживаний за дочь

Косметичка под прицелом солнца: что скрывает жаркий день

Жара снижает эффективность и безопасность косметики — предупреждение химика А. Дорохова
1:48
Здоровье

По словам химика А. Дорохова, нарушение условий хранения косметических средств способно не только снизить их пользу, но и превратить их в источник проблем для кожи.

Эстетика ухода летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эстетика ухода летом

Храните косметику правильно в жару

Летом это особенно актуально, ведь жара и солнечный свет влияют на составы сильнее, чем кажется.

Опасность для средств от акне

А. Дорохов отмечает, что кремы с бензоил пероксидом, которые используют при лечении акне, особенно чувствительны к теплу и ультрафиолету. При перегреве это вещество разрушается, а продукты распада могут быть вредными. Хотя при обычных условиях хранения опасных выбросов, вроде бензола, не зафиксировано, жара значительно ускоряет распад.

Уязвимость ретинола и витамина С

По словам А. Дорохова, средства с ретинолом быстро теряют активность под действием ультрафиолета, а их продукты распада могут раздражать кожу. Витамин С в чистой форме, как он уточняет, тоже нестабилен: тепло и свет снижают его эффективность, лишая кожу ожидаемой пользы.

Почему страдают солнцезащитные кремы

А. Дорохов подчёркивает, что даже формулы с минеральными фильтрами — оксидом цинка и диоксидом титана — разрушаются при высоких температурах. Это ведёт к снижению уровня защиты, что особенно опасно в жаркие солнечные дни.

Признаки испорченной косметики

По предупреждению А. Дорохова, если крем изменил цвет, запах или стал другой по консистенции, пользоваться им нельзя. Летом не стоит хранить косметику в автомобиле: температура внутри может подниматься до 70 °C, разрушая даже устойчивые формулы.

Уточнения

Косме́тика - учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Авто
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса
Запеканка из картофеля, фарша и овощей под сырной корочкой: классический вариант
Борис Щербаков досрочно выписался после операции по замене сустава
Хоста приживается быстрее после обработки корней раствором марганцовки
Огородникам напомнили: зола замедляет рост томатов и снижает урожай клубники
Проверка на алкоголь: права водителя и порядок медосвидетельствования
Лолита обратилась к психиатру из-за переживаний за дочь
Жара снижает эффективность и безопасность косметики — предупреждение химика А. Дорохова
Психолог назвала единственный эффективный способ поднять самооценку
WP сравнила приветствия Трампом Путина и Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.