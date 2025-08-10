Сладкий, но опасный: чем грозит организму привычка спать больше девяти часов

SPIS напомнила, что оптимальная продолжительность сна для взрослых — 7–9 часов

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Результаты исследований показывают: оптимальная продолжительность сна связана с большей ожидаемой продолжительностью жизни. Люди, спящие 6-8 часов в сутки, живут дольше тех, кто спит меньше или больше этого диапазона. Например, у взрослых, соблюдающих рекомендации по длительности сна, ожидаемая продолжительность жизни на 1,2 года выше, чем у тех, кто спит меньше нормы, и на 2,6 года выше, чем у любителей спать дольше девяти часов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пожилой мужчина спит на боку

В одной из работ выяснилось, что при сне менее семи часов риск преждевременной смерти повышается на 14% по сравнению с теми, кто отдыхает 7-8 часов. Но при сне более девяти часов риск возрастает ещё сильнее — на 34%. Метанализ 74 исследований за 30 лет также подтвердил: длительный сон ассоциирован с увеличением смертности на 14%.

При этом учёные подчёркивают: речь идёт о статистической связи, а не о доказанной причине. Долгий сон не обязательно вызывает проблемы со здоровьем — он может быть их следствием.

Когда долгий сон — симптом

Люди с хроническими заболеваниями нередко спят дольше из-за повышенной потребности организма в отдыхе или из-за побочных эффектов лекарств. Также дополнительное время в постели может быть попыткой компенсировать плохое качество сна.

Некоторые состояния напрямую увеличивают длительность сна:

синдром задержки фазы сна — смещение биологических часов, при котором засыпание происходит под утро;

идиопатическая гиперсомния — чрезмерная сонливость без выявленных причин.

Другие болезни, такие как апноэ сна, синдром беспокойных ног, бруксизм или хроническая боль, нарушают качество сна и вызывают усталость, подталкивая человека спать больше.

Возможные риски и механизмы

Считается, что слишком долгий сон может быть связан с хроническим воспалением, снижением иммунных функций и нарушением циркадных ритмов. Последнее, в свою очередь, способно влиять на метаболизм и гормональный баланс.

Однако универсальной нормы сна не существует — она зависит от генетики. Для кого-то комфортно спать 5 часов, для кого-то — 10. В среднем взрослому требуется от 7 до 10 часов сна, разделённых на 4-6 циклов примерно по 90 минут.

Ключевым остаётся не только количество, но и качество отдыха. Регулярный режим сна и пробуждения помогает организму восстанавливаться лучше, чем редкие "марафоны" сна. Поэтому эксперты советуют в первую очередь стремиться к тому, чтобы получать достаточный и качественный отдых, а не беспокоиться о единичных случаях долгого сна.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

