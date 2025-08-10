Барьер против болезней: что делает иммунную систему непобедимой даже перед лицом вирусов и рака

Иммунная система — это сложная и разветвлённая сеть клеток, тканей и органов, расположенных по всему телу. Её главная задача — защищать организм от инфекций, рака и любых других угроз.
"Работают сообща, чтобы защитить нас от инфекций, вызванных всеми типами патогенов, а также от различных форм рака", — поясняет медицинский директор по профилактике инфекций в больнице Providence Saint Joseph в Орандже доктор Чарльз К. Бейли.
Кроме того, иммунная система постоянно отслеживает наличие бактерий, вирусов, грибков, инородных тел и любых других потенциальных угроз, чтобы вовремя отреагировать и поддерживать здоровье организма.
Кожа — первый и важнейший барьер, препятствующий проникновению патогенов.
Костный мозг — губчатая ткань внутри костей, где образуются клетки крови, включая иммунные.
Вилочковая железа (тимус) — орган в верхней части грудной клетки, вырабатывающий лейкоциты, защищающие организм от инфекций.
Селезёнка — орган в брюшной полости, фильтрующий кровь и удаляющий повреждённые или аномальные клетки.
Лимфатические узлы — небольшие бобовидные образования по всему телу, фильтрующие патогены и участвующие в иммунной защите.
Клетки слизистых оболочек — барьер в желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях, защищающий от микробов и раздражителей.
Иммуноглобулины (антитела) — белки, которые распознают и нейтрализуют патогены.
Цитокины — сигнальные белки, регулирующие и координирующие иммунный ответ.
Иммунные клетки — нейтрофилы, лимфоциты, макрофаги и другие, которые уничтожают патогены или стимулируют выработку антител.
Все эти компоненты работают синхронно, создавая многоуровневую систему защиты, способную распознавать угрозы и устранять их до того, как они нанесут серьёзный вред организму.
