Барьер против болезней: что делает иммунную систему непобедимой даже перед лицом вирусов и рака

Доктор Бейли: кожа, селезёнка и лимфоузлы играют важную роль в защите организма
2:07
Здоровье

Иммунная система — это сложная и разветвлённая сеть клеток, тканей и органов, расположенных по всему телу. Её главная задача — защищать организм от инфекций, рака и любых других угроз.

Ребёнок на приёме у врача
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ребёнок на приёме у врача

"Работают сообща, чтобы защитить нас от инфекций, вызванных всеми типами патогенов, а также от различных форм рака", — поясняет медицинский директор по профилактике инфекций в больнице Providence Saint Joseph в Орандже доктор Чарльз К. Бейли.

Кроме того, иммунная система постоянно отслеживает наличие бактерий, вирусов, грибков, инородных тел и любых других потенциальных угроз, чтобы вовремя отреагировать и поддерживать здоровье организма.

Основные элементы иммунной системы

  • Кожа — первый и важнейший барьер, препятствующий проникновению патогенов.

  • Костный мозг — губчатая ткань внутри костей, где образуются клетки крови, включая иммунные.

  • Вилочковая железа (тимус) — орган в верхней части грудной клетки, вырабатывающий лейкоциты, защищающие организм от инфекций.

  • Селезёнка — орган в брюшной полости, фильтрующий кровь и удаляющий повреждённые или аномальные клетки.

  • Лимфатические узлы — небольшие бобовидные образования по всему телу, фильтрующие патогены и участвующие в иммунной защите.

  • Клетки слизистых оболочек — барьер в желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях, защищающий от микробов и раздражителей.

  • Иммуноглобулины (антитела) — белки, которые распознают и нейтрализуют патогены.

  • Цитокины — сигнальные белки, регулирующие и координирующие иммунный ответ.

  • Иммунные клетки — нейтрофилы, лимфоциты, макрофаги и другие, которые уничтожают патогены или стимулируют выработку антител.

Все эти компоненты работают синхронно, создавая многоуровневую систему защиты, способную распознавать угрозы и устранять их до того, как они нанесут серьёзный вред организму.

Уточнения

Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
