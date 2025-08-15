Мужчинам и женщинам, желающим сохранить молодость кожи, следует особое внимание уделять своему рациону питания. Он должен быть сбалансированным и здоровым.
Как отметил диетолог Евгений Арзамасцев, чтобы поддерживать здоровье кожи, важно выбирать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами и витамином Е. Эти вещества можно найти в таких продуктах, как:
Растительные масла.
Рыба.
Орехи.
Авокадо.
Эти продукты способствуют сохранению клеточной структуры кожи и помогают ей оставаться упругой и здоровой.
Кроме того, диетолог подчеркнул важность витаминов С и D для поддержания здоровья кожи. Продукты, богатые этими витаминами:
Киви.
Апельсины.
Шиповник.
Яйца.
Молочные продукты.
Лосось.
Сардины.
Добавление этих продуктов в рацион поможет улучшить состояние кожи и замедлить процессы старения.
Ко́жа - орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.