Эти продукты защищают клетки кожи от старения и помогают выглядеть моложе без процедур

Здоровье

Мужчинам и женщинам, желающим сохранить молодость кожи, следует особое внимание уделять своему рациону питания. Он должен быть сбалансированным и здоровым.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Морс из облепихи с чабрецом и шиповником

Продукты для молодости кожи

Как отметил диетолог Евгений Арзамасцев, чтобы поддерживать здоровье кожи, важно выбирать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами и витамином Е. Эти вещества можно найти в таких продуктах, как:

  • Растительные масла.

  • Рыба.

  • Орехи.

  • Авокадо.

Эти продукты способствуют сохранению клеточной структуры кожи и помогают ей оставаться упругой и здоровой.

Витамины для кожи

Кроме того, диетолог подчеркнул важность витаминов С и D для поддержания здоровья кожи. Продукты, богатые этими витаминами:

  • Киви.

  • Апельсины.

  • Шиповник.

  • Яйца.

  • Молочные продукты.

  • Лосось.

  • Сардины.

Добавление этих продуктов в рацион поможет улучшить состояние кожи и замедлить процессы старения.

Уточнения

Ко́жа - орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
