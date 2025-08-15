Эти продукты защищают клетки кожи от старения и помогают выглядеть моложе без процедур

Арзамасцев: омега-3 и витамин Е помогают сохранить молодость кожи

Мужчинам и женщинам, желающим сохранить молодость кожи, следует особое внимание уделять своему рациону питания. Он должен быть сбалансированным и здоровым.

Продукты для молодости кожи

Как отметил диетолог Евгений Арзамасцев, чтобы поддерживать здоровье кожи, важно выбирать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами и витамином Е. Эти вещества можно найти в таких продуктах, как:

Растительные масла.

Рыба.

Орехи.

Авокадо.

Эти продукты способствуют сохранению клеточной структуры кожи и помогают ей оставаться упругой и здоровой.

Витамины для кожи

Кроме того, диетолог подчеркнул важность витаминов С и D для поддержания здоровья кожи. Продукты, богатые этими витаминами:

Киви.

Апельсины.

Шиповник.

Яйца.

Молочные продукты.

Лосось.

Сардины.

Добавление этих продуктов в рацион поможет улучшить состояние кожи и замедлить процессы старения.

