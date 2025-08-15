Продукты и привычки, которые могут подарить вам долгие годы жизни, — список удивит вас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Продлить жизнь можно, если изменить привычки и скорректировать рацион. Об этом рассказал нутрициолог Игорь Строков.

Дыхание
Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дыхание

Как продлить жизнь

Для того чтобы повлиять на продолжительность жизни, важно не только отказаться от вредных продуктов, таких как жирное, соленое и сладкое, но и правильно сбалансировать питание. Включите в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, такие как:

  • Кефир.

  • Чайный гриб.

  • Квашеная капуста.

  • Какао.

Кроме этого, важно заботиться о своем психоэмоциональном состоянии. Сильные стрессы и постоянные тревоги могут сильно повлиять на здоровье.

Важность отдыха и оптимизма

Нутрициолог Игорь Строков также отметил, что важным аспектом долгой жизни является полноценный сон и сохранение оптимизма. Важно работать с дыханием, чтобы легче справляться с волнениями и стрессами. Это поможет не только улучшить самочувствие, но и облегчить возможные заболевания.

Кроме того, медитации могут положительно повлиять на давление и общее состояние организма.

Уточнения

Медита́ция — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
