Продукты и привычки, которые могут подарить вам долгие годы жизни, — список удивит вас

Продлить жизнь можно, если изменить привычки и скорректировать рацион. Об этом рассказал нутрициолог Игорь Строков.
Для того чтобы повлиять на продолжительность жизни, важно не только отказаться от вредных продуктов, таких как жирное, соленое и сладкое, но и правильно сбалансировать питание. Включите в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, такие как:
Кефир.
Чайный гриб.
Квашеная капуста.
Какао.
Кроме этого, важно заботиться о своем психоэмоциональном состоянии. Сильные стрессы и постоянные тревоги могут сильно повлиять на здоровье.
Нутрициолог Игорь Строков также отметил, что важным аспектом долгой жизни является полноценный сон и сохранение оптимизма. Важно работать с дыханием, чтобы легче справляться с волнениями и стрессами. Это поможет не только улучшить самочувствие, но и облегчить возможные заболевания.
Кроме того, медитации могут положительно повлиять на давление и общее состояние организма.
Медита́ция — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).
