Продукты и привычки, которые могут подарить вам долгие годы жизни, — список удивит вас

Медитация помогает снизить давление и улучшить здоровье

Продлить жизнь можно, если изменить привычки и скорректировать рацион. Об этом рассказал нутрициолог Игорь Строков.

Как продлить жизнь

Для того чтобы повлиять на продолжительность жизни, важно не только отказаться от вредных продуктов, таких как жирное, соленое и сладкое, но и правильно сбалансировать питание. Включите в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, такие как:

Кефир.

Чайный гриб.

Квашеная капуста.

Какао.

Кроме этого, важно заботиться о своем психоэмоциональном состоянии. Сильные стрессы и постоянные тревоги могут сильно повлиять на здоровье.

Важность отдыха и оптимизма

Нутрициолог Игорь Строков также отметил, что важным аспектом долгой жизни является полноценный сон и сохранение оптимизма. Важно работать с дыханием, чтобы легче справляться с волнениями и стрессами. Это поможет не только улучшить самочувствие, но и облегчить возможные заболевания.

Кроме того, медитации могут положительно повлиять на давление и общее состояние организма.

