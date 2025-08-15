О чём молчит лишний вес: психологическая причина, которую игнорируют диетологи

Психотерапевт: диеты неэффективны без работы с психологическим состоянием

Далеко не всегда проблемы с весом связаны с чрезмерной любовью к сладкому. Чаще всего причиной лишних килограммов является переедание, а за ним могут скрываться тревожность и депрессия.

Причины лишнего веса

Как отметила психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук, если человек хочет избавиться от лишних килограммов, важно помнить, что диеты не всегда достаточно. За избыточным весом могут стоять психоэмоциональные проблемы, такие как депрессия или тревожность, и в этом случае требуется комплексный подход, который включает помощь специалиста.

Без такого подхода невозможно добиться долгосрочных результатов, так как важно не только следить за рационом, но и работать над психологическим состоянием.

Упражнения для борьбы с перееданием

Психотерапевт Светлана Бронникова предложила несколько упражнений, которые могут помочь справиться с желанием перекусить в моменты, когда организм не испытывает голода. Одним из эффективных методов является следующий:

Поставьте таймер на 10 минут . Когда возникает желание подойти к холодильнику, нужно дать себе время и заняться чем-то другим, например, посмотреть в окно или заняться делами.

Как только таймер сработает, стоит задать себе вопрос: действительно ли проблема решается с помощью еды, или можно найти другой способ справиться с эмоциями?

Как справляться с срывами

Не стоит ругать себя за срывы. Вместо этого лучше заняться физической активностью: сделать зарядку, выйти на прогулку или хотя бы принять душ. Это поможет переключиться и снизить напряжение, не прибегая к еде.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

