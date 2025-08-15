О чём молчит лишний вес: психологическая причина, которую игнорируют диетологи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Здоровье

Далеко не всегда проблемы с весом связаны с чрезмерной любовью к сладкому. Чаще всего причиной лишних килограммов является переедание, а за ним могут скрываться тревожность и депрессия.

прямая осанка
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
прямая осанка

Причины лишнего веса

Как отметила психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук, если человек хочет избавиться от лишних килограммов, важно помнить, что диеты не всегда достаточно. За избыточным весом могут стоять психоэмоциональные проблемы, такие как депрессия или тревожность, и в этом случае требуется комплексный подход, который включает помощь специалиста.

Без такого подхода невозможно добиться долгосрочных результатов, так как важно не только следить за рационом, но и работать над психологическим состоянием.

Упражнения для борьбы с перееданием

Психотерапевт Светлана Бронникова предложила несколько упражнений, которые могут помочь справиться с желанием перекусить в моменты, когда организм не испытывает голода. Одним из эффективных методов является следующий:

  • Поставьте таймер на 10 минут. Когда возникает желание подойти к холодильнику, нужно дать себе время и заняться чем-то другим, например, посмотреть в окно или заняться делами.

  • Как только таймер сработает, стоит задать себе вопрос: действительно ли проблема решается с помощью еды, или можно найти другой способ справиться с эмоциями?

Как справляться с срывами

Не стоит ругать себя за срывы. Вместо этого лучше заняться физической активностью: сделать зарядку, выйти на прогулку или хотя бы принять душ. Это поможет переключиться и снизить напряжение, не прибегая к еде.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
