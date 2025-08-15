Симптомы, которые вы списываете на усталость, могут оказаться началом профессионального выгорания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выгорание чаще встречается у людей, работающих с людьми — эксперт
3:42
Здоровье

Работы становится все больше, а сил — все меньше. Люди устают, жалуются на нехватку времени, и часто не замечают, как начинают страдать от профессионального выгорания. Как распознать это состояние и предотвратить его, рассказывает психолог Станислав Самбурский.

Усталость
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталость

Что такое профессиональное выгорание

Профессиональное выгорание — это процесс, при котором человек теряет интерес к своей работе, становится безразличным и эмоционально истощенным. Особенно подвержены этому люди, работающие в сферах "человек-человек", где ежедневное взаимодействие с другими людьми выматывает. Например, полицейские, учителя, мамы в декрете — все они часто переживают этот процесс.

Выгорание начинается, когда человек полностью отдается работе, забывая о личной жизни и отдыхе. Через какое-то время нервная система истощается, здоровье ухудшается, а эмоциональное состояние становится крайне нестабильным. В итоге профессиональное выгорание может привести к полной утрате трудоспособности.

Причины выгорания

Основная причина выгорания — это игнорирование сигналов организма. Люди не замечают, как их тело дает сигналы о необходимости отдыха, и вместо этого пытаются решить проблему, например, выпив вина. Это лишь временное облегчение, но проблема усугубляется. Переработка и перераспределение обязанностей также приводят к выгоранию, если не соблюдать баланс.

Основные факторы выгорания:

  • Перфекционизм. Слишком высокие ожидания от себя, стремление всегда быть идеальным и помогать всем.

  • Переработка. Важно не брать слишком много работы, если есть сомнения в своих силах.

  • Завышенные ожидания. Люди часто думают, что могут изменить окружающих и мир, что вызывает разочарования и депрессию.

Влияние воспитания на выгорание

Перфекционизм часто имеет корни в детстве, когда родители учили, что нужно учиться только на "отлично" или всегда побеждать. Такую установку ребенок часто переносит во взрослую жизнь, что приводит к повышенной нагрузке и, как следствие, к выгоранию.

Как проявляется выгорание

Первые признаки выгорания — это усталость, отсутствие желания работать и ухудшение самочувствия. Это сопровождается физическим и эмоциональным истощением, и человек начинает терять интерес к своему делу. В дальнейшем могут ухудшаться семейные отношения, ведь человек, страдающий от выгорания, начинает обвинять окружающих, а его работоспособность снижается.

Важно понимать, что для постановки диагноза необходимо проконсультироваться с профессионалом.

Как справиться с выгоранием

Если вы почувствовали, что качество вашей жизни ухудшилось, остановитесь и дайте себе отдых. Притормозить сейчас гораздо лучше, чем когда тело откажется работать.

Если вы уже пережили выгорание, восстановление потребует длительного времени. Включите физические упражнения, работу с мелкой моторикой, танцы или йогу в свою рутину, чтобы вернуть силы.

Для того чтобы избежать выгорания, следуйте этим рекомендациям:

  • Не задерживайтесь на работе.

  • Расширяйте кругозор, обучайтесь новому.

  • Работайте хорошо, но не стремитесь к идеалу.

  • Грамотно оценивайте свои возможности.

  • Регулярно отдыхайте и проводите отпуск.

  • Выбирайте для себя лучший образ жизни.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания - понятие, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
