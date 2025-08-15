Природный источник энергии и долголетия, о котором знают избранные — и это не кофе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:18
Здоровье

Многих пугает высокая стоимость качественного женьшеня, поскольку не все понимают, зачем этот корень может быть полезен. Однако репутация этого растения безупречна, и оно заслуженно носит название "дар жизни". Регулярное употребление женьшеня способствует долголетию и поддержанию здоровья.

Женьшень
Фото: commons.wikimedia.org by Bosmin Kang, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Женьшень

Ценные свойства корня женьшеня

Лучше кофе и энергетиков

Когда люди чувствуют усталость и сонливость, многие прибегают к чашке кофе или бутылке энергетика. Однако эффект от них кратковременный. Женьшень же способен обеспечивать прилив сил на целый день, не вызывая резких спадов энергии.

Укрепление иммунитета

Женьшень — это не просто средство для укрепления иммунитета, а настоящий иммуномодулятор. Растение рекомендуется людям с ослабленным здоровьем, а первые результаты можно заметить уже через некоторое время после его употребления.

Долголетие

Регулярное употребление женьшеня может стать мощной защитой от серьезных заболеваний, таких как рак, болезни сердца и диабет. Это растение снижает риск преждевременной смерти и помогает улучшить общее состояние здоровья, что делает его оправданным "даром жизни".

Уточнения

Диабе́т - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
