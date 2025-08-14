Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
14 августа Православная церковь отмечает День Креста. Наставления священника
Мать рэпера Тимати присутствовала на родах и перерезала пуповину внучке
ЛОР-врач Лесков объяснил, из-за чего чаще всего идет кровь из носа
Эйген Гольдштейн обнаружил каналовые лучи, указавшие на существование протона
Вывести цветные пятна на белой одежде можно с помощью соды, уксуса и лимонного сока
Обрезка лилий после цветения помогает сохранить растения и подготовить их к зиме
Легко сбросить вес с помощью простых продуктов: низкоуглеводная и другие диеты
Франция удерживает статус самой посещаемой страны мира: открываем секреты
Тренер Яблокова: ошибки в технике упражнений приводят к перекачанным ногам

Растение, способное вернуть энергию и укрепить иммунитет — почему о нём заговорили сейчас

Регулярный приём элеутерококка укрепляет организм и предотвращает болезни
1:29
Здоровье

В последние годы наблюдается стабильный интерес к растениям и препаратам на их основе. Ученые активно исследуют травы, которые веками использовались в народной медицине, и в большинстве случаев эти растения оказываются невероятно полезными.

Хвойный отвар
Фото: Design by Freepick by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хвойный отвар

Уникальные свойства элеутерококка

Одним из таких растений является элеутерококк. Это удивительное растение привлекло внимание ученых благодаря своему уникальному составу и многогранному воздействию на организм.

  • Энергия и восстановление сил. Элеутерококк помогает восстановить силы и взбодриться, что особенно важно для людей, перенесших тяжелые операции. Он ускоряет процесс адаптации и восстанавливает физическую активность.

  • Противодействие раку. Элеутерококк доказал свою эффективность в борьбе с онкологическими заболеваниями. Люди, которые регулярно употребляют это растение, реже сталкиваются с раком. Есть данные, что оно может быть полезным даже в случае, если болезнь уже была выявлена.

  • Поддержка иммунной системы. Элеутерококк также помогает восстановить иммунную систему, что важно для предотвращения заболеваний и укрепления организма.

Таким образом, элеутерококк представляет собой мощный натуральный продукт, который помогает не только в восстановлении сил, но и в борьбе с серьезными заболеваниями.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Военные новости
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Последние материалы
Эйген Гольдштейн обнаружил каналовые лучи, указавшие на существование протона
Вывести цветные пятна на белой одежде можно с помощью соды, уксуса и лимонного сока
Легко сбросить вес с помощью простых продуктов: низкоуглеводная и другие диеты
Обрезка лилий после цветения помогает сохранить растения и подготовить их к зиме
Франция удерживает статус самой посещаемой страны мира: открываем секреты
На Украине продали завод Винницабытхим, конфискованный ранее у компании из РФ
Тренер Яблокова: ошибки в технике упражнений приводят к перекачанным ногам
Учёные сообщили о риске бредовых симптомов и тревожности из-за медитации
ГИБДД: инспектор не вправе требовать бумажную копию e-ОСАГО
Важные правила укрытия роз: советы по защите растения от холода и влаги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.