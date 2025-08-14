Апатия может быть сигналом опасных заболеваний: как распознать тревожные признаки вовремя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:42
Здоровье

Всем знакомо чувство бессилия, отсутствие желания что-то делать и сниженный интерес к жизни. Это может быть симптомом апатии — состояния, которое характеризуется безразличием, равнодушием и эмоциональной холодностью. Апатия не является самостоятельным диагнозом, а сигнализирует о возможных проблемах в организме или психике.

Сезонное выгорание
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сезонное выгорание

Причины и симптомы апатии

Апатия может возникать как у взрослых, так и у детей, особенно у подростков. Как отмечает психолог и психотерапевт Анастасия Шавырина, симптомы апатии могут проявляться в следующих формах:

  • Утрата интереса ко всему, отсутствие желаний.

  • Снижение социальной активности, ограничение контактов.

  • Рассеянность, нечеткая речь, замедленная реакция.

  • Снижение аппетита, ощущение слабости, забывчивость.

  • Сонливость днем, бессонница по вечерам.

  • Проблемы с кишечником и головные боли.

Апатия может быть вызвана как соматическими, так и психическими проблемами. Если не обращать внимания на это состояние, оно может прогрессировать, и на его фоне могут развиваться более серьезные расстройства.

Соматы и психология апатии

Апатия может иметь разные причины. Одним из факторов являются соматические заболевания, такие как усталость, выгорание на работе, гормональные сбои, прием некоторых медикаментов, а также дефицит витаминов, например, В12. В таких случаях апатия является следствием физического истощения организма.

Однако она также может быть связана с психическими заболеваниями, такими как депрессия, шизотипическое расстройство или деменция. В этих случаях апатия будет частью общего симптомокомплекса.

Психологическое состояние и поведение

Когда человек находится в состоянии апатии, он чаще всего проводит время в одиночестве, испытывает нехватку сил для выполнения повседневных дел. Такое состояние можно сравнить с болотом, из которого трудно выбраться. Даже обычные действия, такие как чистка зубов, могут казаться непреодолимыми.

В острой фазе апатии человек теряет интерес к тому, что раньше приносило радость — встречам с друзьями, увлечениям, работе, а также начинает избегать общения с близкими.

Влияние апатии на качество жизни

Апатия постепенно затягивает человека в состояние, где он находит оправдания своему бездействию. Люди начинают объяснять свою лень плохой погодой, авитаминозом, усталостью, или даже "ретроградным Меркурием". Однако это не выход — апатия требует серьезного внимания, и для ее преодоления нужны другие подходы.

Как справиться с апатией

Чтобы справиться с апатией, необходимо исключить такие факторы, как алкоголь, курение и кофеин, а также избегать тяжёлой пищи и сладкого. Важно создавать спокойную атмосферу дома, избегать стресса и конфликтов, а также просить близких о понимании и поддержке.

Перед тем как обратиться к врачу, можно поддержать себя дома с помощью травяных успокаивающих чаев. Но важно помнить, что самостоятельное применение медикаментов или стимуляторов может усугубить ситуацию. Лучше обратиться к специалисту, который поможет выявить первопричину апатии. Это может быть как эндокринное расстройство, так и эмоциональная травма, требующая психотерапевтической помощи.

Уточнения

Апа́тия - симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности, отсутствии отрицательного и положительного отношения к действительности, отсутствии внешних эмоциональных проявлений.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
