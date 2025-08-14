Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары назвали опасные симптомы ночного скуления у собак
Проверка уровня масла требует холодного двигателя и ровной площадки
Нежные оладьи из цуккини и моркови: раскройте секрет сочного и полезного блюда
В Госдуме раскритиковали законопроект о платном обучении детей мигрантов
Диетолог Майнер: электролиты поддерживают водный баланс и мышечную функцию
Леонардо Ди Каприо и его подружку-модель на Ибице публично обыскали полицейские
Турецкий хаммам в домашних условиях: советы по созданию атмосферы
Запах в холодильнике можно устранить натуральными адсорбентами
Дыня противопоказана людям с диабетом и болезнями ЖКТ

Эти продукты делают кишечник крепким и защищают организм от воспалений и болезней

Омега-3 и клетчатка из ягод полезны для пищеварения — гастроэнтеролог
Здоровье

Здоровье кишечника играет важную роль в предотвращении различных заболеваний и воспалений. В кишечнике живут полезные бактерии, которые способствуют выработке витаминов и поддержанию нормального обмена веществ. Поэтому правильное питание для кишечника крайне важно для общего здоровья.

Греческий йогурт с ягодами и орехами
Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Греческий йогурт с ягодами и орехами

Продукты для укрепления здоровья кишечника

Как пояснила гастроэнтеролог Александра Алисова, для поддержания здоровья кишечника в рацион следует включить несколько ключевых продуктов.

  • Кокосовые продукты. Масло, молоко и йогурты из кокоса обладают противогрибковыми свойствами и могут улучшить состояние кишечника. Однако важно не переборщить с ними, чтобы не навредить тонкому кишечнику.

  • Мята. Охлаждающий ментол в перечной мяте расслабляет кишечный тракт, а также помогает уменьшить боль и вздутие, улучшая пищеварение.

  • Омега-3 жирные кислоты. Для нормального пищеварения полезно включить в рацион жирные кислоты омега-3, которые можно получить, употребляя жирную рыбу, такую как лосось или сардины.

  • Ягоды. Ягоды, например, черника и малина, являются отличным источником клетчатки. Одна чашка ягод может содержать до восьми граммов клетчатки, что составляет четверть ежедневной нормы. Ягодная клетчатка помогает предотвратить воспаления и поддерживает иммунитет.

Чтобы поддерживать здоровье кишечника, важно включать в рацион продукты, которые способствуют нормализации пищеварения, укрепляют иммунную систему и уменьшают воспаления.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Авто
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Последние материалы
Нежные оладьи из цуккини и моркови: раскройте секрет сочного и полезного блюда
В Госдуме раскритиковали законопроект о платном обучении детей мигрантов
Диетолог Майнер: электролиты поддерживают водный баланс и мышечную функцию
Омега-3 и клетчатка из ягод полезны для пищеварения — гастроэнтеролог
Турецкий хаммам в домашних условиях: советы по созданию атмосферы
Запах в холодильнике можно устранить натуральными адсорбентами
Леонардо Ди Каприо и его подружку-модель на Ибице публично обыскали полицейские
Дыня противопоказана людям с диабетом и болезнями ЖКТ
Полиуретановая пленка защищает автомобиль от сколов и царапин
Как предотвратить растрескивание томатов в августе — рекомендации биолога
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.