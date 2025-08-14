Эти продукты делают кишечник крепким и защищают организм от воспалений и болезней

Омега-3 и клетчатка из ягод полезны для пищеварения — гастроэнтеролог

Здоровье кишечника играет важную роль в предотвращении различных заболеваний и воспалений. В кишечнике живут полезные бактерии, которые способствуют выработке витаминов и поддержанию нормального обмена веществ. Поэтому правильное питание для кишечника крайне важно для общего здоровья.

Продукты для укрепления здоровья кишечника

Как пояснила гастроэнтеролог Александра Алисова, для поддержания здоровья кишечника в рацион следует включить несколько ключевых продуктов.

Кокосовые продукты . Масло, молоко и йогурты из кокоса обладают противогрибковыми свойствами и могут улучшить состояние кишечника. Однако важно не переборщить с ними, чтобы не навредить тонкому кишечнику.

Мята . Охлаждающий ментол в перечной мяте расслабляет кишечный тракт, а также помогает уменьшить боль и вздутие, улучшая пищеварение.

Омега-3 жирные кислоты . Для нормального пищеварения полезно включить в рацион жирные кислоты омега-3, которые можно получить, употребляя жирную рыбу, такую как лосось или сардины.

Ягоды. Ягоды, например, черника и малина, являются отличным источником клетчатки. Одна чашка ягод может содержать до восьми граммов клетчатки, что составляет четверть ежедневной нормы. Ягодная клетчатка помогает предотвратить воспаления и поддерживает иммунитет.

Чтобы поддерживать здоровье кишечника, важно включать в рацион продукты, которые способствуют нормализации пищеварения, укрепляют иммунную систему и уменьшают воспаления.

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

