Один на один с болезнью: что скрывают данные о смертельной опасности одиночества для здоровья

1:20
Здоровье

Американская группа исследователей провела анализ данных более 470 тысяч человек, чтобы изучить влияние одиночества на здоровье. Результаты оказались тревожными, и одиночество оказалось действительно опасным фактором для здоровья человека.

Музыка на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Музыка на закате

Влияние одиночества на здоровье

Исследования показали, что взрослые люди, живущие одни длительное время, на 32% имеют больший риск столкнуться с летальным исходом от онкологии. Важным фактором стало то, что в эту группу чаще попадали одинокие белые мужчины с хорошим образованием.

Риски для здоровья и поведение

Кроме риска развития рака, у одиноких людей также чаще наблюдаются следующие проблемы:

  • Ожирение.

  • Психологические заболевания.

  • Повышенная склонность к курению и употреблению алкоголя.

Эти факторы значительно ухудшают качество жизни и увеличивают риск различных заболеваний.

Роль социальной поддержки

Однако исследователи также отметили, что этнические меньшинства реже сталкивались с подобными проблемами. Ученые предполагают, что это связано с более сильной социальной поддержкой в таких группах, которая помогает ослабить негативные последствия одиночества.

Уточнения

Одино́чество - состояние одинокого человека. Состояние и ощущение человека, находящегося в условиях коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
