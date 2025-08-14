Один на один с болезнью: что скрывают данные о смертельной опасности одиночества для здоровья

Одиночество связано с ростом курения и употребления алкоголя — исследование

Американская группа исследователей провела анализ данных более 470 тысяч человек, чтобы изучить влияние одиночества на здоровье. Результаты оказались тревожными, и одиночество оказалось действительно опасным фактором для здоровья человека.

Влияние одиночества на здоровье

Исследования показали, что взрослые люди, живущие одни длительное время, на 32% имеют больший риск столкнуться с летальным исходом от онкологии. Важным фактором стало то, что в эту группу чаще попадали одинокие белые мужчины с хорошим образованием.

Риски для здоровья и поведение

Кроме риска развития рака, у одиноких людей также чаще наблюдаются следующие проблемы:

Ожирение.

Психологические заболевания.

Повышенная склонность к курению и употреблению алкоголя.

Эти факторы значительно ухудшают качество жизни и увеличивают риск различных заболеваний.

Роль социальной поддержки

Однако исследователи также отметили, что этнические меньшинства реже сталкивались с подобными проблемами. Ученые предполагают, что это связано с более сильной социальной поддержкой в таких группах, которая помогает ослабить негативные последствия одиночества.

Уточнения

