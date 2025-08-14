Один на один с болезнью: что скрывают данные о смертельной опасности одиночества для здоровья

Американская группа исследователей провела анализ данных более 470 тысяч человек, чтобы изучить влияние одиночества на здоровье. Результаты оказались тревожными, и одиночество оказалось действительно опасным фактором для здоровья человека.
Исследования показали, что взрослые люди, живущие одни длительное время, на 32% имеют больший риск столкнуться с летальным исходом от онкологии. Важным фактором стало то, что в эту группу чаще попадали одинокие белые мужчины с хорошим образованием.
Кроме риска развития рака, у одиноких людей также чаще наблюдаются следующие проблемы:
Ожирение.
Психологические заболевания.
Повышенная склонность к курению и употреблению алкоголя.
Эти факторы значительно ухудшают качество жизни и увеличивают риск различных заболеваний.
Однако исследователи также отметили, что этнические меньшинства реже сталкивались с подобными проблемами. Ученые предполагают, что это связано с более сильной социальной поддержкой в таких группах, которая помогает ослабить негативные последствия одиночества.
Одино́чество - состояние одинокого человека. Состояние и ощущение человека, находящегося в условиях коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения.
