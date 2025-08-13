В вашем холодильнике может быть продукт, повышающий риск смертельно опасного рака

Врач советует заменить колбасы овощами и фруктами для профилактики рака

Должен ли рацион включать колбасы и сосиски? Пожалуй, стоит задуматься, ведь переработанное мясо увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Колбаски с овощами

Риски переработанного мяса для здоровья

Как отметил кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин, потребление колбас и сосисок может повысить вероятность появления рака, особенно рака поджелудочной железы. Этот вид онкологии считается одним из самых опасных, так как его трудно диагностировать на ранних стадиях, а лечение может быть сложным.

Симптомы рака поджелудочной железы включают:

Потерю веса.

Боли в животе.

Изменение цвета кожи.

В группе повышенного риска находятся курильщики и люди с лишним весом.

Как снизить риск онкологии

Чтобы уменьшить вероятность развития рака, важно исключить из рациона колбасы, сосиски, консервированные продукты, фастфуд и газированные напитки. Вместо этого стоит акцентировать внимание на потреблении большего количества овощей и фруктов, которые содержат множество полезных веществ, защищающих организм.

Профилактика и активный образ жизни

Как подчеркнул Черемушкин, профилактика играет ключевую роль в снижении риска онкологических заболеваний. Включение физической активности в ежедневный распорядок, отказ от вредных привычек, таких как курение и избыточное потребление алкоголя, существенно снижают вероятность возникновения заболевания.

Уточнения

Колбаса́ - пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.

