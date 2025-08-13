Веганство у детей: скрытые риски, о которых молчат сторонники растительной диеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Детский рацион должен быть сбалансированным и здоровым, чтобы растущий организм получал все необходимые витамины и микроэлементы. Это особенно важно для нормального физического и психоэмоционального развития. Однако некоторые диеты, например, веганская и вегетарианская, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем у детей, если не учесть все потребности организма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запечённые корнеплоды с мятной пастой

Риски веганской и вегетарианской диеты для детей

Как отметила педиатр Ильмира Шарипова, веганская и вегетарианская диета могут быть опасны для детей по следующим причинам:

  • Недостаток белка, который важен для роста и развития организма.

  • Дефицит железа, что может привести к появлению синяков под глазами и общему ослаблению организма.

  • Задержка речевого и психоэмоционального развития, что проявляется в трудностях с развитием речи и мышления.

Гормональные сбои и дефицит витаминов

Кроме того, веганская диета может привести к следующим последствиям:

  • Гормональные сбои, что может повлиять на физическое развитие ребенка.

  • Недостаток витамина D, который обычно поступает с молочными продуктами и мясом, что может увеличить риск депрессии и ослабления костной ткани.

Признаки проблем у ребенка

Ребенок, находящийся на веганской или вегетарианской диете, может начать жаловаться на следующие симптомы:

  • Слабость и усталость.

  • Проблемы с памятью и концентрацией.

  • Депрессия и плохое настроение.

Если вы заметили такие признаки, важно проконсультироваться с врачом и скорректировать рацион, чтобы предотвратить долгосрочные проблемы с развитием и здоровьем.

Уточнения

Вега́нство - образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
