Веганство у детей: скрытые риски, о которых молчат сторонники растительной диеты

Педиатр Шарипова: веганство у детей грозит задержкой развития

Детский рацион должен быть сбалансированным и здоровым, чтобы растущий организм получал все необходимые витамины и микроэлементы. Это особенно важно для нормального физического и психоэмоционального развития. Однако некоторые диеты, например, веганская и вегетарианская, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем у детей, если не учесть все потребности организма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запечённые корнеплоды с мятной пастой

Риски веганской и вегетарианской диеты для детей

Как отметила педиатр Ильмира Шарипова, веганская и вегетарианская диета могут быть опасны для детей по следующим причинам:

Недостаток белка, который важен для роста и развития организма.

Дефицит железа, что может привести к появлению синяков под глазами и общему ослаблению организма.

Задержка речевого и психоэмоционального развития, что проявляется в трудностях с развитием речи и мышления.

Гормональные сбои и дефицит витаминов

Кроме того, веганская диета может привести к следующим последствиям:

Гормональные сбои, что может повлиять на физическое развитие ребенка.

Недостаток витамина D, который обычно поступает с молочными продуктами и мясом, что может увеличить риск депрессии и ослабления костной ткани.

Признаки проблем у ребенка

Ребенок, находящийся на веганской или вегетарианской диете, может начать жаловаться на следующие симптомы:

Слабость и усталость.

Проблемы с памятью и концентрацией.

Депрессия и плохое настроение.

Если вы заметили такие признаки, важно проконсультироваться с врачом и скорректировать рацион, чтобы предотвратить долгосрочные проблемы с развитием и здоровьем.

Уточнения

Вега́нство - образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.

