Эти привычные продукты ускоряют образование бляшек в сосудах и повышают риск инсульта

Для профилактики бляшек в сосудах нужно ограничить сахар и жирное

Бляшки в сосудах появляются из-за воспаления их стенок, и эта проблема может быть вызвана привычными продуктами, которые мы регулярно потребляем. Образование атеросклеротических бляшек — серьезное заболевание, которое часто игнорируется. Наиболее опасными для сосудов оказываются продукты, содержащие сахар и трансжиры, однако это не единственные виновники.

Как сахар влияет на сосуды

Сахар и продукты, в которых он содержится, занимают лидирующие позиции в списке вредных для сосудов продуктов. Постоянное потребление сахара может вызвать хронические воспаления, которые способствуют образованию бляшек. Александр Шишонин, кандидат медицинских наук, подчеркивает, что сахар стоит избегать в больших количествах, а также ограничить продукты, в которых он скрывается, например, сладости и десерты.

Газировка и жареная пища — опасные привычки

Следующей проблемой являются сладкие газированные напитки. Они не только содержат большое количество сахара, но и искусственные добавки, которые могут влиять на сосудистую систему. Известно, что такие напитки ускоряют процессы воспаления в организме, что со временем ведет к атеросклерозу.

Кроме того, жареная картошка — еще один враг сосудов. При жарке картофеля образуются трансжиры, которые способствуют накоплению холестерина в стенках сосудов. Это также увеличивает риск возникновения бляшек, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Гречка и овощи: неожиданные враги сосудов

Многие из нас привыкли считать гречку полезной и диетической крупой. Однако в немалых количествах эта крупа содержит углеводы, которые могут негативно сказываться на состоянии сосудов. Врачи предупреждают, что чрезмерное потребление углеводов может вызвать хронические воспаления, что в свою очередь увеличивает риск атеросклероза.

Не менее удивительным является утверждение, что вареная свекла и морковь тоже могут способствовать образованию бляшек. Несмотря на всю свою пользу, при термической обработке эти овощи теряют многие полезные вещества и могут привести к воспалению. Эксперты рекомендуют употреблять их в сыром виде, чтобы максимально сохранить витамины и минералы.

Что нужно знать о профилактике атеросклероза

Для профилактики атеросклероза важно контролировать не только количество сахара в рационе, но и быть внимательными к другим продуктам, которые мы часто включаем в меню. Питание играет ключевую роль в здоровье сосудов, поэтому стоит ограничить потребление жирной пищи и продуктов с высоким содержанием углеводов. Регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание помогут значительно снизить риск возникновения заболеваний сосудов.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

