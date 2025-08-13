Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог Конев назвал причины роста заболеваемости гипертонией среди молодёжи
Аспирин в консервации: почему этот метод теперь под запретом – мнение врачей
Чёрные точки на стекле автомобиля предотвращают коррозию и утечки
Ванкувер входит в список лучших городов мира по качеству жизни
Перелёты на Бали станут экологичнее: Pertamina делает шаг в будущее воздушных перевозок
Строители назвали материалы сайдинга, устойчивые к выцветанию на солнце
Упражнение в низком приседе улучшает подвижность суставов и растягивает мышцы бедра
Кофе как секрет красоты: рецепт домашнего скраба для упругой кожи
Кушанашвили заявил, что у Дмитрия Диброва и его жены Полины разные галактики

Эти привычные продукты ускоряют образование бляшек в сосудах и повышают риск инсульта

Для профилактики бляшек в сосудах нужно ограничить сахар и жирное
3:01
Здоровье

Бляшки в сосудах появляются из-за воспаления их стенок, и эта проблема может быть вызвана привычными продуктами, которые мы регулярно потребляем. Образование атеросклеротических бляшек — серьезное заболевание, которое часто игнорируется. Наиболее опасными для сосудов оказываются продукты, содержащие сахар и трансжиры, однако это не единственные виновники.

Карельские калитки с картошкой
Фото: Design by Freepick by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карельские калитки с картошкой

Как сахар влияет на сосуды

Сахар и продукты, в которых он содержится, занимают лидирующие позиции в списке вредных для сосудов продуктов. Постоянное потребление сахара может вызвать хронические воспаления, которые способствуют образованию бляшек. Александр Шишонин, кандидат медицинских наук, подчеркивает, что сахар стоит избегать в больших количествах, а также ограничить продукты, в которых он скрывается, например, сладости и десерты.

Газировка и жареная пища — опасные привычки

Следующей проблемой являются сладкие газированные напитки. Они не только содержат большое количество сахара, но и искусственные добавки, которые могут влиять на сосудистую систему. Известно, что такие напитки ускоряют процессы воспаления в организме, что со временем ведет к атеросклерозу.

Кроме того, жареная картошка — еще один враг сосудов. При жарке картофеля образуются трансжиры, которые способствуют накоплению холестерина в стенках сосудов. Это также увеличивает риск возникновения бляшек, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Гречка и овощи: неожиданные враги сосудов

Многие из нас привыкли считать гречку полезной и диетической крупой. Однако в немалых количествах эта крупа содержит углеводы, которые могут негативно сказываться на состоянии сосудов. Врачи предупреждают, что чрезмерное потребление углеводов может вызвать хронические воспаления, что в свою очередь увеличивает риск атеросклероза.

Не менее удивительным является утверждение, что вареная свекла и морковь тоже могут способствовать образованию бляшек. Несмотря на всю свою пользу, при термической обработке эти овощи теряют многие полезные вещества и могут привести к воспалению. Эксперты рекомендуют употреблять их в сыром виде, чтобы максимально сохранить витамины и минералы.

Что нужно знать о профилактике атеросклероза

Для профилактики атеросклероза важно контролировать не только количество сахара в рационе, но и быть внимательными к другим продуктам, которые мы часто включаем в меню. Питание играет ключевую роль в здоровье сосудов, поэтому стоит ограничить потребление жирной пищи и продуктов с высоким содержанием углеводов. Регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание помогут значительно снизить риск возникновения заболеваний сосудов.

Уточнения

Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Археологи исследовали татуировки на мумии женщины из вечной мерзлоты Алтая
Наука и техника
Археологи исследовали татуировки на мумии женщины из вечной мерзлоты Алтая Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Психолог Леонова назвала главное условие подготовки ребёнка к школе
Мёд улучшает вкус и текстуру пирога, снижая гликемический индекс — мнение пекарей
Заправка полного бака увеличивает риск поломки топливной системы
Гарвардские учёные: редкие, но интенсивные тренировки полезны для людей с диабетом
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Госдолг США впервые превысил 37 триллионов долларов
Учёные считают, что древние люди забирали волчат из логова для приручения
Задержка жидкости летом: 5 продуктов, вызывающих отеки, о которых вы не знали
OpenAI о ChatGPT: чат-бот не распознает эмоциональную зависимость, нужна доработка
Секреты смузи: как улучшить здоровье кожи с помощью одного рецепта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.