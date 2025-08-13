Эта утренняя привычка способна улучшить кожу, укрепить волосы и повысить тонус

Холодный душ улучшает состояние кожи и волос — дерматолог

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холодный душ по утрам может показаться не самой приятной процедурой, но он обладает множеством полезных свойств для здоровья.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Как холодный душ влияет на здоровье

Укрепление иммунитета. Холодная вода стимулирует защитные функции организма, помогая бороться с инфекциями.

Положительное воздействие на кожу и волосы. Холодный душ улучшает состояние кожи, способствует улучшению тонуса и укреплению волос.

Борьба с лишним весом. Регулярные холодные души активируют обмен веществ, помогая снижать вес.

Психологическое здоровье. Процедура способствует улучшению настроения, снижению уровня стресса и депрессии.

Как правильно принимать холодный душ

Дерматолог Кендалл Иган отмечает, что холодный душ имеет обезболивающий и антидепрессивный эффект, благодаря передаче электрических импульсов от нервных окончаний в мозг. Однако важно не переусердствовать с частотой процедур — достаточно принимать холодный душ 2-3 раза в неделю.

Начинать следует с прохладной воды, постепенно снижая температуру, чтобы избежать шока для организма.

Уточнения

Душ - комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

