Эта утренняя привычка способна улучшить кожу, укрепить волосы и повысить тонус

Холодный душ по утрам может показаться не самой приятной процедурой, но он обладает множеством полезных свойств для здоровья.
Укрепление иммунитета. Холодная вода стимулирует защитные функции организма, помогая бороться с инфекциями.
Положительное воздействие на кожу и волосы. Холодный душ улучшает состояние кожи, способствует улучшению тонуса и укреплению волос.
Борьба с лишним весом. Регулярные холодные души активируют обмен веществ, помогая снижать вес.
Психологическое здоровье. Процедура способствует улучшению настроения, снижению уровня стресса и депрессии.
Дерматолог Кендалл Иган отмечает, что холодный душ имеет обезболивающий и антидепрессивный эффект, благодаря передаче электрических импульсов от нервных окончаний в мозг. Однако важно не переусердствовать с частотой процедур — достаточно принимать холодный душ 2-3 раза в неделю.
Начинать следует с прохладной воды, постепенно снижая температуру, чтобы избежать шока для организма.
