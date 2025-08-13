Эта утренняя привычка способна улучшить кожу, укрепить волосы и повысить тонус

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:14
Здоровье

Холодный душ по утрам может показаться не самой приятной процедурой, но он обладает множеством полезных свойств для здоровья.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Как холодный душ влияет на здоровье

  • Укрепление иммунитета. Холодная вода стимулирует защитные функции организма, помогая бороться с инфекциями.

  • Положительное воздействие на кожу и волосы. Холодный душ улучшает состояние кожи, способствует улучшению тонуса и укреплению волос.

  • Борьба с лишним весом. Регулярные холодные души активируют обмен веществ, помогая снижать вес.

  • Психологическое здоровье. Процедура способствует улучшению настроения, снижению уровня стресса и депрессии.

Как правильно принимать холодный душ

Дерматолог Кендалл Иган отмечает, что холодный душ имеет обезболивающий и антидепрессивный эффект, благодаря передаче электрических импульсов от нервных окончаний в мозг. Однако важно не переусердствовать с частотой процедур — достаточно принимать холодный душ 2-3 раза в неделю.

Начинать следует с прохладной воды, постепенно снижая температуру, чтобы избежать шока для организма.

Уточнения

Душ - комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
