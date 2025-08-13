Это не лекарство, а суп: вот почему врачи считают его идеальным средством при простуде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Диетолог назвал куриный суп самым полезным для здоровья блюдом
Здоровье

С детства все знают, что супы должны хотя бы иногда присутствовать в рационе. Но какой из них можно считать самым полезным?

Суп из курицы с мятой и лапшой из ржаной муки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суп из курицы с мятой и лапшой из ржаной муки

Ответ на этот вопрос дал профессор диетологии из США Колби Тиман. Он отметил, что куриный суп оказывает отличное воздействие на здоровье. По словам доктора, это блюдо помогает снять заложенность носа при простуде.

Питательные свойства куриного супа

Однако польза куриного супа не ограничивается только этим. Как подчеркивает Тиман, такой суп также способствует улучшению пищеварения. Он помогает восстановить аппетит во время болезни и насыщает организм необходимыми полезными веществами.

Обезболивающий эффект при простуде и гриппе

Диетолог добавил, что во время гриппа человек часто сталкивается с неприятными ощущениями в животе и рискует почувствовать тошноту. Куриный суп помогает облегчить эти симптомы, оказывая положительное влияние на пищеварительную систему и улучшая общее самочувствие.

Уточнения

Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Диетолог назвал куриный суп самым полезным для здоровья блюдом
