Всего один ген может подарить человеку 160 лет жизни: век долгожителей или гонка за бессмертием

Исследователи из США нашли клеточный механизм, способный увеличить продолжительность жизни
3:35
Здоровье

Недавнее открытие американских учёных даёт надежду, что это возможно. Изучая плодовых мушек, исследователи нашли универсальный клеточный процесс, способный менять производство белков в клетках — тех, что играют ключевую роль в старении. Это не только открывает путь к его замедлению, но и помогает понять механизмы, связанные с раком.

Ген
Фото: freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ген

Предыстория открытия

В июле этого года учёные из Имперского колледжа Лондона и Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре показали, что блокировка воспалительного белка интерлейкина-11 замедляет старение у мышей.
Теперь исследование Калифорнийского университета в Мерседе на примере дрозофилы выявило ещё один белок, способный повлиять на продолжительность жизни.

Почему именно дрозофила

Дрозофила — уксусная мушка — один из самых популярных «модельных» организмов в науке: её геном хорошо изучен, а генетическую структуру легко модифицировать. Профессор молекулярной и клеточной биологии Фред Вольф и его команда использовали это преимущество в своих экспериментах.

Новый клеточный механизм

Исследователи обнаружили, что клетки могут регулировать количество производимых белков, изменяя процесс трансляции РНК в белки.

«Этот механизм может быть ответственен за изменения в производстве белков при стрессе, раке и старении», — отметил Вольф.

Роль OTUD6

Совместно с Вишвой Дикситом, вице-президентом и научным сотрудником Genentech, Вольф изучал белок OTUD6. Учёные создали дрозофил с мутацией в этом гене, ожидая серьёзных изменений, но мушки оказались внешне нормальными.

Неожиданные результаты эксперимента

Проверка устойчивости к стрессу показала, что OTUD6 взаимодействует с 40S-белком RACK1 и E3-убиквитин-лигазами CNOT4 и RNF10, а также регулирует уровень моноубиквитинирования RPS7. Это позволяет клеткам производить больше белков.

Белок OTUD6 сам регулируется различными физиологическими условиями и стрессовыми факторами для снижения уровня моноубиквитинирования RPS7 и повышения уровня трансляции белка.

Двойная жизнь мух — и шанс для людей

Главная сенсация — дрозофилы с мутацией OTUD6 жили в два раза дольше обычных.

"Мы знаем, что количество белка, вырабатываемого в клетках, влияет на продолжительность жизни животных, причём меньшее количество белка коррелирует с большей продолжительностью жизни», — добавил Вольф.

OTUD6 и рак

Во многих формах рака уровень OTUD6 повышен. Пока прямой связи с развитием опухолей не выявлено, но предполагается, что это может способствовать их росту.

«Мы уже давно знаем, что у клеток есть ещё два способа активно регулировать количество производимого ими белка, и мы думаем, что открыли третий способ», — говорит Вольф.

Что дальше

Учёные продолжают изучать, как клетки контролируют уровень OTUD6. Это может привести к новым методам лечения рака и способам увеличения продолжительности жизни. Если результаты удастся воспроизвести у людей, средняя жизнь человека может вырасти со 80 до 160 лет.

Уточнения

Ген — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
