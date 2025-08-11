Опасность в тени: частицы пластика научились проникать в самое защищённое место — он уже внутри вас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные нашли микропластик в тканях человеческого мозга — данные журнала Nature Medicine
Здоровье

Крошечные частицы пластика, которые ученые называют микропластиком, нашли в тканях человеческого мозга. Но насколько это опасно для здоровья — пока загадка. Микропластик встречается повсюду: от горных вершин до океанских глубин, он есть в воздухе, которым мы дышим, и в пище, которую едим. Эти частицы обнаруживают и внутри тела — в легких, сердце, плаценте, а теперь и в мозге, куда они умудряются проникать, преодолевая гематоэнцефалический барьер.

Проблема уже стала ключевой темой на переговорах по созданию первого международного договора о борьбе с пластиковым загрязнением. Очередной раунд ООН пройдет в Женеве на следующей неделе.

Результаты исследования

Одно из самых заметных исследований, посвященных микропластику в мозге, вышло в феврале в Nature Medicine. Ученые изучили образцы тканей 28 человек, умерших в 2016 году, и 24 — скончавшихся в прошлом году в Нью-Мексико. Оказалось, что за это время количество микропластика в мозге заметно выросло.

Ведущий автор работы, токсиколог Мэтью Кэмпен, заявил, что в некоторых образцах его было столько, что это можно сравнить с целой пластиковой ложкой. По его словам, из донорского мозга можно выделить около 10 граммов пластика.

Однако не все эксперты разделяют этот восторг.

"Хотя это интересное открытие, его следует рассматривать с учетом необходимости независимой проверки", — говорит токсиколог Теодор Генри из Университета Хериот-Ватт (Шотландия).

Профессор химии Университета RMIT (Австралия) Оливер Джонс добавляет: данных мало даже для выводов по Нью-Мексико, не говоря уже о глобальной картине. Он сомневается, что в мозге может быть больше микропластика, чем в сточных водах, как предполагают авторы. "Если (а это большое "если") микропластик действительно есть в нашем мозге, пока нет доказательств, что он причиняет вред", — отмечает он.

Не всё так однозначно

Исследование имело и технические огрехи — например, повторяющиеся изображения. Тем не менее, его основные выводы эксперты считают актуальными. Большинство подобных работ носят наблюдательный характер и не могут доказать прямую причинно-следственную связь.

К примеру, исследование в New England Journal of Medicine в прошлом году показало: у пациентов с атеросклерозом большое количество микропластика в сосудах связано с повышенным риском инфаркта, инсульта и смерти. А эксперименты китайских ученых на мышах выявили, что частицы могут провоцировать редкие тромбы в мозге грызунов, блокируя клетки. Но авторы напоминают: результаты на животных не всегда применимы к людям.

В 2022 году ВОЗ прямо заявила — данных для четкой оценки рисков микропластика для человека пока нет.

Важно действовать уже сейчас

Тем не менее, эксперты всё чаще призывают к принципу предосторожности. В свежем отчете Барселонского института глобального здоровья, опубликованном в преддверии женевских переговоров, говорится: "Политические решения не могут ждать полных данных".

Авторы подчеркивают: если мы начнем ограничивать воздействие микропластика, улучшать оценку рисков и уделять особое внимание уязвимым группам населения, можно предотвратить потенциальный кризис в сфере здравоохранения.

Ситуацию усугубляет и то, что с 2000 года объем мирового производства пластика удвоился, а к 2060 году, по прогнозам, утроится.

Уточнения

Пластма́сса — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
