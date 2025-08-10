Сантиметр полезнее УЗИ: проверка здоровья печени без анализов и врачей — достаточно рулетки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Окружность талии признана точным показателем риска болезней печени
Здоровье

Окружность талии оказалась самым точным показателем, позволяющим предсказать риск заболеваний печени, связанных с метаболической дисфункцией, — и превзошла по информативности даже индекс массы тела (ИМТ). Этот простой замер помогает оценить вероятность развития стеатоза печени, стеатогепатита и фиброза, особенно у людей с диабетом и другими метаболическими проблемами.

Фото: freepik by WangXiNa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупное исследование из Нидерландов

Работу провели ученые из Университетского медицинского центра им. Эразма Роттердамского. Результаты опубликованы в The American Journal of Gastroenterology.

В исследование включили данные 11 579 взрослых участников, у которых были измерения здоровья печени и антропометрические показатели. Средний возраст добровольцев — 51 год. У 40,9% выявили MASLD (связанную с метаболической дисфункцией стеатозную болезнь печени), у 6,5% — MASH (стеатогепатит), у 9,9% — повышенную жесткость печени. Диагностику проводили с помощью FibroScan и различных индексов, отражающих состав тела.

Точность показателей

Анализ показал: окружность талии продемонстрировала наибольшую диагностическую точность для MASLD (площадь под кривой — 0,82), опередив ИМТ и другие метрики. Для повышенной жесткости печени этот показатель составил 0,75, а для MASH — 0,73.
Даже у людей с диабетом и множественными метаболическими нарушениями результаты были аналогичными.

Разница между мужчинами и женщинами

При анализе по полу лучшие прогнозы также давали метрики, основанные на измерении талии, включая индекс округлости тела и соотношение талии к росту. Риск MASLD переставал расти после достижения отметки в 100 см, тогда как риск MASH увеличивался линейно при любых значениях. Для повышенной жесткости печени резкий скачок риска происходил после превышения окружности в 100 см.

Мнение авторов исследования

Окружность талии, особенно при отсутствии выраженного ожирения, стоит рассматривать как ключевой параметр для оценки риска MASLD, MASH и фиброза печени у людей с метаболическими нарушениями.

Уточнения

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
