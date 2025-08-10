Сантиметр полезнее УЗИ: проверка здоровья печени без анализов и врачей — достаточно рулетки

Окружность талии признана точным показателем риска болезней печени

Окружность талии оказалась самым точным показателем, позволяющим предсказать риск заболеваний печени, связанных с метаболической дисфункцией, — и превзошла по информативности даже индекс массы тела (ИМТ). Этот простой замер помогает оценить вероятность развития стеатоза печени, стеатогепатита и фиброза, особенно у людей с диабетом и другими метаболическими проблемами.

Фото: freepik by WangXiNa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здоровье печени

Крупное исследование из Нидерландов

Работу провели ученые из Университетского медицинского центра им. Эразма Роттердамского. Результаты опубликованы в The American Journal of Gastroenterology.

В исследование включили данные 11 579 взрослых участников, у которых были измерения здоровья печени и антропометрические показатели. Средний возраст добровольцев — 51 год. У 40,9% выявили MASLD (связанную с метаболической дисфункцией стеатозную болезнь печени), у 6,5% — MASH (стеатогепатит), у 9,9% — повышенную жесткость печени. Диагностику проводили с помощью FibroScan и различных индексов, отражающих состав тела.

Точность показателей

Анализ показал: окружность талии продемонстрировала наибольшую диагностическую точность для MASLD (площадь под кривой — 0,82), опередив ИМТ и другие метрики. Для повышенной жесткости печени этот показатель составил 0,75, а для MASH — 0,73.

Даже у людей с диабетом и множественными метаболическими нарушениями результаты были аналогичными.

Разница между мужчинами и женщинами

При анализе по полу лучшие прогнозы также давали метрики, основанные на измерении талии, включая индекс округлости тела и соотношение талии к росту. Риск MASLD переставал расти после достижения отметки в 100 см, тогда как риск MASH увеличивался линейно при любых значениях. Для повышенной жесткости печени резкий скачок риска происходил после превышения окружности в 100 см.

Мнение авторов исследования

Окружность талии, особенно при отсутствии выраженного ожирения, стоит рассматривать как ключевой параметр для оценки риска MASLD, MASH и фиброза печени у людей с метаболическими нарушениями.

Уточнения

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

