Тихий убийца в ДНК: он скрывался десятилетиями — история вируса, который выиграл время

1:42
Здоровье

Долгое время ученые считали, что бета-HPV — один из распространённых типов вируса папилломы человека — лишь усиливает повреждения кожи от ультрафиолета. Но новое исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, перевернуло это представление: оказалось, что вирус способен напрямую вызывать рак, встраиваясь в ДНК клеток и поддерживая рост опухоли.

Рак кожи
Фото: freepik is licensed under public domain
Рак кожи

История пациентки: рак, который возвращался

Решающим стал случай 34-летней женщины с агрессивной плоскоклеточной карциномой кожи на лбу. Опухоль возвращалась снова и снова — даже после нескольких операций и курсов иммунотерапии. Когда ученые провели генетический анализ, выяснилось, что бета-HPV встроился прямо в ДНК раковых клеток и производил белки, помогающие им выживать.

Иммунитет не сработал

Причину необычной уязвимости нашли в врожденной иммунной недостаточности: T-клетки пациентки не могли уничтожить вирус.

Пересадка костного мозга как спасение

После пересадки костного мозга, которая восстановила работу иммунитета, рак исчез. И не только рак — полностью ушли и другие заболевания, вызванные HPV. На протяжении трёх лет после операции болезнь не вернулась.

Мнение учёных

"В редких случаях даже безобидные для большинства людей вирусы могут стать прямыми виновниками рака, если иммунная система ослаблена", — подчеркивают авторы работы.

Это открытие важно

Это открытие меняет подход к пониманию роли вирусов в онкологии и может привести к новым методам профилактики и лечения.

Уточнения

Рак кожи — обобщённое название злокачественных эпителиом кожи.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
